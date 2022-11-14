"Він готовий пожертвувати цим": чому Лукашенко віддає Путіну боєприпаси

З першого дня повномасштабного вторгнення Білорусь – вірний союзник Росії. Останнім часом білоруси передають росіянам свої танки й боєприпаси.

Наразі для Лукашенка головне відчепитися від забаганок Путіна. Про це 24 каналу сказав журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський.

Варте уваги Диктатори в агонії: чим Путін і Лукашенко вже поплатилися за війну в Україні

Готовий відати усе

Білоруський диктатор готовий віддати російському радянські запаси, які іржавіють і серйозної загрози не несуть.

"Він готовий пожертвувати цими запасами. А що далі буде – він сподівається на підтримку Путіна. Але чи Путін матиме цю підтримку? Чи залишиться він взагалі при владі? Так далеко важко йому уявити", – каже Калиновський.

На думку журналіста, через деякий час Лукашенко почне говорити, що він намагався підтримати й врятувати українців. Мовляв, Білорусь навіть дає їм прихисток та громадянство. Його риторика, підкреслює Калиновський, зміниться.

Лукашенко став більш стриманим. Він вже не говорить про денацифікацію, повалення уряду і "захоплення Києва за три дні". Зараз він говорить про те, як підготувати зброю, танки й частини Білорусі з урахуванням досвіду війни в Україні,

– зауважує журналіст "Радіо Свобода".

Сьогодні білоруський диктатор досліджує безпілотники на полігонах і думає, як покращити захист білоруських танків. "Він вивчає усі аспекти російсько-української війни, щоб використати у своїх збройних силах", – відзначає Калиновський.

дивіться відео

Чи наважиться Лукашенко вступити у війну

Питання ймовірного нападу Білорусі на Україну залишається актуальним. Дипломат Роман Безсмертний вважає, що Путін та Лукашенко таки введуть війська, однак спершу дочекаються помилки Генштабу ЗСУ. Водночас, наголошує Калиновський, конкретних сигналів про те, що відбувається активна підготовка до наступу, станом на сьогодні немає.

Наразі країна готова допомагати зброєю, надавати аеродроми для здійснення ударів по Україні та навчати "мобіків". Однак вступати у війну Білорусь не готова.

"Настрої в білорусів абсолютно мирні. Після Афганістану вони взагалі ніде не воювали – навіть миротворцями не були, на відміну від українських солдатів. Після шокуючої історії Афганської війни, де загинули білоруси, це було заборонено конституцією. Бажання та вміння воювати у білоруських військових немає", – запевняє журналіст.