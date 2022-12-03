НАТО обговорює постачання винищувачів F-16: яку авіацію можуть надати Україні
НАТО повернулось до обговорення питання постачання Україні винищувачів. Для того, аби нам їх нарешті надали, необхідне політичне рішення.
Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Раніше повідомлялось про те, що на околицях Бахмута прикордонники збили ворожий Су-34.
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Авіація для України
Мусієнко зазначив, що питання постачання Україні літаків активно обговорювалось, потім відкладалось, нині до нього знову повернулись. Насправді про F-16 поки не мовиться, лише про МіГи. Хоча в Єгипті є доволі непогані модернізовані МіГи, які здатні нести ракети західних зразків.
F-16 є більше, є більше озброєння до них, є можливості його використання. Наші пілоти, було анонсовано, готові до навчання й використання цього літака,
– зауважив військовий експерт.
Шведські Gripen
Він продовжив, що активно говорять про шведські Gripen. Це літаки, які розроблялись для важких умов. Вони здатні сідати навіть на шосе, на дороги, в лісистій місцевості. Це технічно схоже на Україну.
"Однак до технічного має бути політичне рішення. Технічна складова – це подальша тематика, яка буде розглядатись після того, як буде ухвалене політичне рішення. А далі вже обговорення, які це мають бути літаки, в які терміни, з яким озброєнням тощо", – наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.
Мусієнко про те, яку авіацію можуть надати Україні: дивіться відео
Літаки А-10
За його словами, були також активні розмови про постачання Україні літаків А-10, але їх краще б постачати разом з літаками F-16. А-10 – це штурмовик, який треба прикривати F-16, F-15, F-18. Між іншим, ці ж літаки здатні протистояти ракетним обстрілам, і це було підсиленням української системи ППО.
Повернулись до цього питання в жовтні, після чергового витка ракетного терору. Коли ще на попередньому "Рамштайні" міністр оборони США Ллойд Остін говорив, що Україні треба допомогти створити цілісну систему ППО, то мовиться, звичайно, й про літаки. Це елемент цієї цілісної системи,
– підкреслив Мусієнко.
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