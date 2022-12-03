НАТО обсуждает поставки истребителей F-16: какую авиацию могут предоставить Украине

НАТО вернулась к обсуждению вопроса поставки Украине истребителей. Для того чтобы нам их наконец предоставили, необходимо политическое решение.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее сообщалось о том, что в окрестностях Бахмута пограничники сбили вражеский Су-34.

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Авиация для Украины

Мусиенко отметил, что вопрос поставки Украине самолетов активно обсуждался, потом откладывался, сейчас к нему снова вернулись. На самом деле о F-16 пока не говорится, только о МиГи. Хотя в Египте достаточно неплохие модернизированные МиГи, которые способны нести ракеты западных образцов.

F-16 есть больше, есть большее вооружение к ним, есть возможности его использования. Наши пилоты были анонсированы, готовы к обучению и использованию этого самолета,

– заметил военный эксперт.

Шведские Gripen

Он продолжил, что активно говорят о шведских Gripen. Это самолеты, разрабатываемые для тяжелых условий. Они могут садиться даже на шоссе, на дороги, в лесистой местности. Это технически сродни Украине.

"Однако к техническому должно быть политическое решение. Техническая составляющая – это дальнейшая тематика, которая будет рассматриваться после того, как будет принято политическое решение. А дальше уже обсуждения, какие это должны быть самолеты, в какие сроки, с каким вооружением и тому подобное", – подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

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Самолеты А-10

По его словам, были также активные разговоры о поставках Украине самолетов А-10, но их лучше бы поставлять вместе с самолетами F-16. А-10 – это штурмовик, который нужно прикрывать F-16, F-15, F-18. Между тем эти же самолеты способны противостоять ракетным обстрелам, и это было бы усилением украинской системы ПВО.

Вернулись к этому вопросу в октябре, после очередного витка ракетного террора. Когда еще на предыдущем "Рамштайне" министр обороны США Ллойд Остин говорил, что Украине нужно помочь создать целостную систему ПВО, говорится, конечно, и о самолетах. Это элемент этой целостной системы.

– подчеркнул Мусиенко.

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