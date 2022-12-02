Кроме оказания экономической поддержки, правительство США будет продолжать использовать все инструменты для помощи Украине в войне. Это касается и "исторической коалиции санкций, чтобы ослабить военную машину Путина".
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Сколько денег получила Украина
По информации Министерства, в Государственный бюджет Украины поступила часть гранта в размере 1,5 миллиарда долларов. Это первый транш грантовых средств с 4,5 миллиарда долларов, предоставленных США через Целевой фонд Всемирного банка.
Денежные средства перечислили в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".
Привлеченные гранты от Целевого фонда многих доноров будут направлены на оплату жилищно-коммунальных услуг, поддержку малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д.
Как США помогает Украине в войне
- Министерство обороны США недавно озвучило, что предоставило нашему государству более 20 миллионов долларов помощи. Кроме денег, Вашингтон также регулярно передает для Вооруженных Сил вооружения, однако его запасы не безграничны.
- США выделят Украине 53 миллиона долларов. Выделенные средства будут направлены на восстановление украинской энергосистемы, которую разрушают российские захватчики.
- В начале ноября Соединенные Штаты уже выделили 55 миллионов долларов из фонда USAID. Спикер Госдепа подчеркнул, что эти средства были направлены на ремонт и поддержку инфраструктуры теплоснабжения в 19 регионах Украины.
- Соединенные штаты Америки выделили дополнительные 400 миллионов долларов военной помощи на оборонные нужды.