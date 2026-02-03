Укр Рус
24 Канал Головні новини У Вінниці чутно вибухи: які ворожі цілі атакували місто
3 лютого, 06:41
2
Оновлено - 07:08, 3 лютого

У Вінниці чутно вибухи: які ворожі цілі атакували місто

Діана Подзігун

Зранку 3 лютого росіяни атакували Вінниччину. У місті чули щонайменше два вибухи.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

Дивіться також В Запоріжжі прогриміли вибухи 

Що відомо про вибухи на Вінниччині?

Росіяни продовжують атакувати українські мирні міста вранці 3 лютого. На Вінниччині сигнал повітряної тривоги пролунав в 05:28.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух групи ударних БпЛА типу "Шахед" у напрямку міста. 

Вже за годину, о 06:28 місцеві мешканці повідомили про гучні вибухи.

Станом на 06:55 з'явилася загроза застосування крилатих ракет. За інформацією ПС, дві групи крилатих ракет комбіновано з ударними дронами рухались через Гайсинський район Вінницької області у напрямку Вінниці.

О 07:00 місто сколихнув другий вибух.

Наразі інформація про наслідки атаки та постраждалих уточнюється. 

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще чули вибухи в ніч проти 3 лютого?

  • З вечора 2 лютого російські війська атакують Україну "Шахедами". Вже після опівночі також стало відомо про зліт стратегічної авіації Ту-160 з аеродрому "Українка", що на далекому Сході.

  •  О 00:24 у Києві оголосили повітряну тривогу, а перші вибухи пролунали приблизно о 00:40. Станом на 03:40 відомо про наслідки атаки у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському і Шевченківському районах.

  • Харків зазнав масованої атаки з повітря, що ушкодила енергетичну інфраструктуру. За словами мера міста Терехова, аби не допустити замерзання мережі, доведеться злити теплоносій у системах 820 будинків.