У Вінниці чутно вибухи: які ворожі цілі атакували місто
Зранку 3 лютого росіяни атакували Вінниччину. У місті чули щонайменше два вибухи.
Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".
Що відомо про вибухи на Вінниччині?
Росіяни продовжують атакувати українські мирні міста вранці 3 лютого. На Вінниччині сигнал повітряної тривоги пролунав в 05:28.
Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух групи ударних БпЛА типу "Шахед" у напрямку міста.
Вже за годину, о 06:28 місцеві мешканці повідомили про гучні вибухи.
Станом на 06:55 з'явилася загроза застосування крилатих ракет. За інформацією ПС, дві групи крилатих ракет комбіновано з ударними дронами рухались через Гайсинський район Вінницької області у напрямку Вінниці.
О 07:00 місто сколихнув другий вибух.
Наразі інформація про наслідки атаки та постраждалих уточнюється.
Де ще чули вибухи в ніч проти 3 лютого?
З вечора 2 лютого російські війська атакують Україну "Шахедами". Вже після опівночі також стало відомо про зліт стратегічної авіації Ту-160 з аеродрому "Українка", що на далекому Сході.
О 00:24 у Києві оголосили повітряну тривогу, а перші вибухи пролунали приблизно о 00:40. Станом на 03:40 відомо про наслідки атаки у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському і Шевченківському районах.
Харків зазнав масованої атаки з повітря, що ушкодила енергетичну інфраструктуру. За словами мера міста Терехова, аби не допустити замерзання мережі, доведеться злити теплоносій у системах 820 будинків.