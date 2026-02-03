У Вінниці чутно вибухи: які ворожі цілі атакували місто

Зранку 3 лютого росіяни атакували Вінниччину. У місті чули щонайменше два вибухи.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

Що відомо про вибухи на Вінниччині?

Росіяни продовжують атакувати українські мирні міста вранці 3 лютого. На Вінниччині сигнал повітряної тривоги пролунав в 05:28.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух групи ударних БпЛА типу "Шахед" у напрямку міста.

Вже за годину, о 06:28 місцеві мешканці повідомили про гучні вибухи.

Станом на 06:55 з'явилася загроза застосування крилатих ракет. За інформацією ПС, дві групи крилатих ракет комбіновано з ударними дронами рухались через Гайсинський район Вінницької області у напрямку Вінниці.

О 07:00 місто сколихнув другий вибух.

Наразі інформація про наслідки атаки та постраждалих уточнюється.

Де ще чули вибухи в ніч проти 3 лютого?