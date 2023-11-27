У вінницькій тюрмі працював кол-центр, який обкрадав клієнтів відомого банку

У Вінниці СБУ ліквідувала підпільний кол-центр, який працював із тюрми. Зловмисники обкрадали клієнтів українського провідного банку.

Кіберфахівці СБУ та співробітники Кіберполіції нейтралізували злочинну організацію, яка масово видурювала гроші з банківських карток українців. "На рахунку" зловмисників майже 70% від усіх шахрайських схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків України. При цьому кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих.

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Як в'язні колонії видурювали у людей гроші

За даними слідства, учасниками схеми було майже 30 в'язнів Вінницької колонії. Відбуваючи строки у тюрмі, вони обдзвонювали вкладників фінустанов і під виглядом надання онлайн-послуг викрадали у них кошти.

Встановлено, що незаконну діяльність організував так званий "смотрящий" за однією з виправних колоній Вінницької області, в’язень-кримінальник на прізвисько "Гєша". До незаконної діяльності він залучив до 30 осіб, більшість з яких сиділи у тюрмі, або їхніх спільників, які вже вийшли "на волю".

Фігуранти телефонували клієнтам банку та представлялись "співробітниками служби безпеки" фінустанови. Під час таких розмов зловмисники повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї. Потім зловмисники пропонували громадянам переказати кошти на так званий "безпековий рахунок" через онлайн-додаток, щоб "вберегти заощадження".

Таким чином фігуранти вводили потерпілих в оману та змушували їх переказувати свої гроші на підконтрольні банківські рахунки шахраїв.

Шахраям вже повідомили про підозри

На підставі зібраних доказів 10 зловмисникам правоохоронці повідомили про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України: