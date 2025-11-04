Трамп дав наказ: політолог пояснив, навіщо США зараз ядерні випробування

В США 5 – 6 листопада можуть пройти ядерні випробування. У такий спосіб американський президент намагається продемонструвати не стільки Росії, як Китаю, що Вашингтон рішуче налаштований, готовий впливати на певні світові процеси.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що своїм наказом розпочати ядерні випробування Трамп хоче нагадати, що США володіє найпотужнішим арсеналом. Він додав, що, можливо, він не найбільший за кількістю, але найкращий за якістю.

Дивіться також Не злякав, а розізлив Трампа: як Путін прорахувався з новими ядерними іграми

Чи відповість на дії США Росія та Китай?

Якщо США проведуть ядерні випробування, це, як пояснив політолог, означатиме, що Москві й Пекіну треба буде дзеркально реагувати. Ключове питання – чи здатні вони будуть це зробити.

Щодо Росії в цьому дуже багато сумнівів, оскільки є чутки, що минулого року вона хотіла провести такі випробування, але виявилась технічно неготовою. Китай якось повинен буде відреагувати, але не факт, що до таких випробувань там все готово,

– зазначив Рейтерович.

Політолог зауважив, що здійснювати ці випробування так, як це було після Другої світової війни, коли на полігоні чи в океані підривали ядерні заряди, зараз зробити не вийде. Адже, з його слів, не залишилось таких місць. Крім того, це викликає хвилю обурення серед екологічних організацій.

Рейтерович прогнозує, що якщо Росія і Китай не дадуть відповіді на випробування США, тоді американський президент зможе заявити на увесь світ, що абсолютне лідерство у сфері "ядерки" залишається за Сполученими Штатами, тож до них всім слід дослухатися.

Він також висловив сумнів, що в межах такого тестування ядерної зброї будуть вибухи, ядерний гриб. Рейтерович припустив, що це можуть бути підземні випробування. З його слів, США можуть протестувати якусь деталь й назвати це ядерними випробуваннями.

Про що сигналізує лідер США?

До ескалації така риторика Трампа про необхідність провести ядерні випробування, за переконанням політолога, не призведе. Він припускає, що у розумінні лідера США це певний елемент стримування.

"Це такий натяк і демонстрація того, що він не кидає слів на вітер, а й готовий вдаватися до подібної риторики у відповідь на нескінченні заяви Росії з цього приводу. Росіяни після 2022 року орієнтовно 40 разів вдавалися до ядерних погроз. Тому Трамп може надіслати чіткий сигнал і не отримати на це відповіді, що виглядатиме як певне стримування", – вважає політолог.

З огляду на таку риторику Дональда Трампа, політолог підсумував, що він все більше починає бути схожим на 37-го президента Сполучених Штатів – Річарда Ніксона.

Ядерні випробування США: як експерти розцінюють це?