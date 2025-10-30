Трамп заявив, що у США великий ядерний потенціал, однак росіяни та китайці прагнуть зрівнятись, проводячи активні заходи щодо цього. Лідер США вважає це проблемою. Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний розповів в етері 24 Каналу, що такі висловлювання Трампа точно не є випадковими.

Чому США відновлюють ядерні випробування?

Олег Лісний вважає, що слова Трампа про відновлення ядерних випробувань є сигналом для Китаю та Росії, у відповідь на їхню ядерну активність.

Не можна було не реагувати на лякалки Путіна, оскільки він вже дістав своїми ядерними "гаджетами". Звісно таку поведінку другої ядерної держави США не могли не помітити, тому вони реагують у такий спосіб,

– підкреслив він.

Крім того, заява про відновлення ядерних випробувань США напередодні зустрічі із Сі Цзіньпіном могла стати, так би мовити, "козирем" чи елементом тиску Трампа.

Політолог додав, що американський лідер демонструє Китаю, що він серйозно налаштований, коли йому починають погрожувати прямо чи ні.

Відновлення ядерних випробувань США: чому це можливо?