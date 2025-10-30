Трамп заявил, что у США большой ядерный потенциал, однако россияне и китайцы стремятся сравняться, проводя активные мероприятия по этому поводу. Лидер США считает это проблемой. Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной рассказал в эфире 24 Канала, что такие высказывания Трампа точно не являются случайными.

Почему США возобновляют ядерные испытания?

Олег Лесной считает, что слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний является сигналом для Китая и России, в ответ на их ядерную активность.

Нельзя было не реагировать на пугалки Путина, поскольку он уже достал своими ядерными "гаджетами". Конечно такое поведение второй ядерной державы США не могли не заметить, поэтому они реагируют таким образом,

– подчеркнул он.

Кроме того, заявление о возобновлении ядерных испытаний США накануне встречи с Си Цзиньпином могло стать, так сказать, "козырем" или элементом давления Трампа.

Политолог добавил, что американский лидер демонстрирует Китаю, что он серьезно настроен, когда ему начинают угрожать прямо или нет.

Возобновление ядерных испытаний США: почему это возможно?