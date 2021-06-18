Я їх не дивлюсь, – Вірастюк сказав, чому перемикає російські фільми

Майже дві третини серіалів на телебаченні показують російською мовою. Натомість українського контенту стає все менше.

Василь Вірастюк заявив, що не дивиться російських фільмів. За його словами, він перемикає канали, щойно потрапляє на них.

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"Я їх (російські фільми – 24 канал) не дивлюсь. Вмикаю, мені "не заходить" фільм російською – я його не дивлюсь. Вмикаю канал, він мені не подобається, я перемикаю на інший канал", – наголосив Вірастюк.

Вірастюк прокоментував відтермінування кіноозвучення

За словами нардепа, законопроєкт про відкладення української мови не є антиукраїнським. Там мовиться саме про відтермінування.

В Україні дві третини серіалів на телебаченні демонструють російською мовою

"Там жодного слова немає про заборону чи неповернення української мови в ефір. Це зробили для того, щоб підтримувати кіновиробників", – відзначив Вірастюк.

Повне інтерв'ю Вірастюка: дивіться відео

Він нагадав, що також є актором: "Фільм, який ми розпочали знімати в минулому (2020 – 24 канал) році, ми так і не завершили, його поставили на паузу".

Така історія, як відзначив Вірастюк, не тільки фільму, в якому він знімається чи конкретних продюсерів. "Не встигають, мабуть, відзняти український контент, щоб повноцінно наповнювати ефіри", – додав Вірастюк.

Відтермінування українського кіноозвучення: що відомо