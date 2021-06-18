Василь Вірастюк заявив, що не дивиться російських фільмів. За його словами, він перемикає канали, щойно потрапляє на них.
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"Я їх (російські фільми – 24 канал) не дивлюсь. Вмикаю, мені "не заходить" фільм російською – я його не дивлюсь. Вмикаю канал, він мені не подобається, я перемикаю на інший канал", – наголосив Вірастюк.
Вірастюк прокоментував відтермінування кіноозвучення
За словами нардепа, законопроєкт про відкладення української мови не є антиукраїнським. Там мовиться саме про відтермінування.
"Там жодного слова немає про заборону чи неповернення української мови в ефір. Це зробили для того, щоб підтримувати кіновиробників", – відзначив Вірастюк.
Повне інтерв'ю Вірастюка: дивіться відео
Він нагадав, що також є актором: "Фільм, який ми розпочали знімати в минулому (2020 – 24 канал) році, ми так і не завершили, його поставили на паузу".
Така історія, як відзначив Вірастюк, не тільки фільму, в якому він знімається чи конкретних продюсерів. "Не встигають, мабуть, відзняти український контент, щоб повноцінно наповнювати ефіри", – додав Вірастюк.
Відтермінування українського кіноозвучення: що відомо
- Документи №5554 і 5554-1 мали б відтермінувати положення мовного закону про обов'язковий показ фільмів на телебаченні українською мовою.
- Ініціаторами законопроєктів стали Микита Потураєв та Євгенія Кравчук – нардепи від "Слуги народу".