Василь Вірастюк заявив, що не дивиться російських фільмів. За його словами, він перемикає канали, щойно потрапляє на них.

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"Я їх (російські фільми – 24 канал) не дивлюсь. Вмикаю, мені "не заходить" фільм російською – я його не дивлюсь. Вмикаю канал, він мені не подобається, я перемикаю на інший канал", – наголосив Вірастюк.

Вірастюк прокоментував відтермінування кіноозвучення

За словами нардепа, законопроєкт про відкладення української мови не є антиукраїнським. Там мовиться саме про відтермінування.

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"Там жодного слова немає про заборону чи неповернення української мови в ефір. Це зробили для того, щоб підтримувати кіновиробників", – відзначив Вірастюк.

Повне інтерв'ю Вірастюка: дивіться відео

Він нагадав, що також є актором: "Фільм, який ми розпочали знімати в минулому (2020 – 24 канал) році, ми так і не завершили, його поставили на паузу".

Така історія, як відзначив Вірастюк, не тільки фільму, в якому він знімається чи конкретних продюсерів. "Не встигають, мабуть, відзняти український контент, щоб повноцінно наповнювати ефіри", – додав Вірастюк.

Відтермінування українського кіноозвучення: що відомо