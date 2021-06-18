Василий Вирастюк заявил, что не смотрит российских фильмов. По его словам, он переключает каналы, как только попадает на них.

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"Я их (российские фильмы – 24 канал) не смотрю. Включаю, мне "не заходит" фильм на русском – я его не смотрю. Включаю канал, он мне не нравится, я переключаю на другой канал", – отметил Вирастюк.

Вирастюк прокомментировал отсрочку киноозвучки

По словам нардепа, законопроект об отложении украинского языка не является антиукраинским. Там говорится именно об отсрочке.

Отметим! В Украине две трети сериалов на телевидении демонстрируют на русском языке.

"Там ни слова нет о запрете или невозврате украинского языка в эфир. Это сделали для того, чтобы поддерживать кинопроизводителей", – отметил Вирастюк.

Полное интервью Вирастюка: смотрите видео

Он напомнил, что также является актером: "Фильм, который мы начали снимать в прошлом (2020 – 24 канал) году, мы так и не завершили, его поставили на паузу".

Такая история, как отметил Вирастюк, не только фильма, в котором он снимается или конкретных продюсеров. "Не успевают, видимо, отснять украинский контент, чтобы полноценно наполнять эфиры", – добавил Вирастюк.

Отсрочка украинской киноозвучки: что известно