Сейчас он ничего не планирует. Об этом Вирастюк заявил в эфире программы "Перекрестный допрос".

Обратите внимание На двух креслах сидеть не получится, – Вирастюк ответил, останется ли в спорте

По его словам, он пришел в политику ради хорошего дела и хочет его осуществить.

Даже за нежеланием быть депутату – депутатом, он этого сделать не может, разве что из-за состояния здоровья или других причин,

– отметил Вирастюк.

Он подчеркнул, что не хочет забегать вперед, а желает говорить о настоящем времени. За неделю, как сказал нардеп, очень трудно что-то понять новому человеку.

Вирастюк: Человеку "с улицы" попасть очень трудно

"Дай Бог, чтобы за месяц "вникнуть" в то дело, как все происходит. Человеку попасть туда (в политику – 24 канал) фактически "с улицы" довольно трудно. Очень много информации, не все успеваешь воспринимать. Много нужно почитать, слушать, общаться", – сказал Вирастюк.

Сейчас у него нет помощника, который может ему все объяснить с юридической точки зрения. "Поэтому вокруг меня сидят прекрасные коллеги, которые мне все объясняют", – добавил нардеп.

Полное интервью с Василием Вирастюком: смотрите видео

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