В Центризбиркоме заверили, что решение суда подробно проанализировали. Уже после этого комиссия подала апелляционную жалобу.

К теме Это очень позорная история, – Кошель о непризнании Вирастюка победителем выборов

ЦИК в очередной раз подчеркивает, что сейчас нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации на 87-м округе. В таком случае установление результатов возможно лишь на основании и с учетом выводов суда,

– сообщили в ЦИК.

Ранее протокол ЦИК обжаловал Александр Шевченко

Отметим, что 19 мая ЦИК составила протокол о результатах выборов нардепа в округе №87, победителем было признано Вирастюка. Однако уже через 2 дня конкурент кандидата от "Слуги народа" Александр Шевенко обжаловал отдельные пункты постановления. ВСУ иск Шевченко удовлетворил.

Обратите внимание! В гражданской сети ОПОРА единственным выходом из сложившейся ситуации, считают проведение повторных выборов.

Что известно о ситуации на 87-м округе