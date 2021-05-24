Проведение повторных выборов является лучшим выходом из ситуации. Об этом в эфире программы "Между прочим" сообщила пресс-секретарь по юридическим вопросам ОПОРЫ Ольга Коцюруба.

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Она добавила, что гражданская сеть 19 мая сформировала соответствующее заявление с рекомендацией перевыборов. Сейчас Центральная избирательная комиссия должна обратиться в парламент, который бы и назначил повторные выборы. К тому же депутаты должны принять специальный закон, который бы регулировал выделение на это бюджетных денег.

Представитель ОПОРЫ объяснила, в чем заключались нарушения, которые зафиксировали на довыборах на 87 округе. При повторном подсчете голосов в окружной избирательной комиссии было обнаружено исчезновение 504 бюллетеней.

Они находились изначально в пачках избирательной документации, подписанной как те бюллетени, которые были отданы за Александра Шевченко. Хотя никто не видел, кроме членов избирательной комиссии, как их упаковывали. Следствие ведется до сих пор – за кого же действительно были отданы 504 голоса,

– рассказала Ольга Коцюруба.

Она добавила, что пока нет этих 504 избирательных бюллетеней, которые и являются решающими. Сначала ЦИК решила не учитывать их и установить результаты выборов без этих голосов. Это и было предметом рассмотрения Большой Палаты Верховного Суда.

"Он постановил, что при таких обстоятельствах нет возможности установления достоверных результатов, и рекомендовал провести переголосование по этим отдельным 6 участкам", – отметила пресс-секретарь по юридическим вопросам гражданской сети ОПОРА.

ЦИК неправильно растолковала решение Верховного Суда, – Коцюруба

Она вспомнила, в решении Верховного Суда был абзац с цитированием выводов Венецианской комиссии о том, что аннулирование результатов не всегда должно быть в целом округе, а может касаться отдельных участков. И ЦИК истолковала эти слова об аннулировании как то, что она может признать голосование на 6 избирательных участках недействительным.

В результате уже оказались неучтенными 3189 голосов. Решение Верховного Суда от 23 мая свидетельствует о том, что такое толкование ЦИК является неправильным. Большая палата не рекомендовала им на самом деле признавать это голосование действительным,

– прокомментировала Ольга Коцюруба.

И отметила, сейчас отменен протокол об установлении результате их. В то же время Центральная избирательная комиссия будет обжаловать такое решение Верховного Суда.

Что этому предшествовало