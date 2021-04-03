На Прикарпатье признали недействительными выборы уже на третьем участке, где проиграл Вирастюк
Шестой день на округе № 87 с центром в Надворной в Ивано-Франковской области продолжается подсчет голосов на довыборах в Раду. 3 апреля результаты подсчета голосов признали недействительными уже на трех участках.
Источник:ЧЕСНО
Как сообщают в движении ЧЕСНО, на всех троих из них кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был вторым, уступая Александру Шевченко. Кроме того, отмечают: значительную часть голосов на себя "перетянули" клоны Шевченко.
Накануне Голосование на 2 участках на Прикарпатье признали недействительным, – наблюдатели
Третий участок, на котором не признали результаты подсчета
На еще одном участке № 260025 в селе Манява результаты признали недействительными. Это третий участок, где Василий Вирастюк проигрывал и где выборы признали недействительными.
При пересчете потеряли еще 46 бюллетеней, угадайте за кого? Да, опять за Шевченко. Четвертый случай за день, когда губят голоса,
– пишут в движении ЧЕСНО.
Всего Шевченко, как сообщают наблюдатели, недосчитали 309 голосов. Главу УИК на этом участке, как сообщает сам Шевченко, забрали в больницу.
Он добавил видео с момента подсчета голосов на участке и объявления результатов на окружной комиссии. На первом – члены комиссии зафиксировали 150 голосов за Александра Шевченко, на втором количество уже уменьшилось – 105 голосов.
Какова ситуация на других участках
Окружная избирательная комиссия округа № 87 2 апреля признала недействительным голосование на 2 избирательных участках.
На каких участках результаты признали недействительными:
- Участок № 261027 в городе Яремче. Там комиссия признала недействительными результаты голосования из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах.
По информации движения ЧЕСНО результаты на участке были такие: за Александра Шевченко – 172 голоса, Руслана Кошулинского – 172 голоса, Василия Вирастюка – 73 голоса.
- Участок № 261030 в селе Микуличин. Здесь на сто голосов ошиблись при подсчете голосов. Кроме того, комиссия обнаружила, что в выписку из реестра избирателей незаконно внесли 30 человек.
Как сообщают наблюдатели, результаты на участке были такие: Шевченко – 377 голосов, Вирастюк – 141 голос.
Какова ситуация с подсчетом голосов сейчас
- По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12:00 3 апреля подсчитали уже 92,03% электронных протоколов.
- Лидирует Вирастюк – 31,30% голосов, на втором месте Шевченко – 29,80%, на третьем – Кошулинский с 28,79% голосов избирателей.
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