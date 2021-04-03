Шестой день на округе № 87 с центром в Надворной в Ивано-Франковской области продолжается подсчет голосов на довыборах в Раду. 3 апреля результаты подсчета голосов признали недействительными уже на трех участках.

Как сообщают в движении ЧЕСНО, на всех троих из них кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был вторым, уступая Александру Шевченко. Кроме того, отмечают: значительную часть голосов на себя "перетянули" клоны Шевченко.

Накануне Голосование на 2 участках на Прикарпатье признали недействительным, – наблюдатели

Третий участок, на котором не признали результаты подсчета

На еще одном участке № 260025 в селе Манява результаты признали недействительными. Это третий участок, где Василий Вирастюк проигрывал и где выборы признали недействительными.

При пересчете потеряли еще 46 бюллетеней, угадайте за кого? Да, опять за Шевченко. Четвертый случай за день, когда губят голоса,

– пишут в движении ЧЕСНО.

Всего Шевченко, как сообщают наблюдатели, недосчитали 309 голосов. Главу УИК на этом участке, как сообщает сам Шевченко, забрали в больницу.

Он добавил видео с момента подсчета голосов на участке и объявления результатов на окружной комиссии. На первом – члены комиссии зафиксировали 150 голосов за Александра Шевченко, на втором количество уже уменьшилось – 105 голосов.

Какова ситуация на других участках

Окружная избирательная комиссия округа № 87 2 апреля признала недействительным голосование на 2 избирательных участках.

На каких участках результаты признали недействительными:

Участок № 261027 в городе Яремче. Там комиссия признала недействительными результаты голосования из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах.

​По информации движения ЧЕСНО результаты на участке были такие: за Александра Шевченко – 172 голоса, Руслана Кошулинского – 172 голоса, Василия Вирастюка – 73 голоса.

Участок № 261030 в селе Микуличин. Здесь на сто голосов ошиблись при подсчете голосов. Кроме того, комиссия обнаружила, что в выписку из реестра избирателей незаконно внесли 30 человек.

Как сообщают наблюдатели, результаты на участке были такие: Шевченко – 377 голосов, Вирастюк – 141 голос.

Какова ситуация с подсчетом голосов сейчас