Окружная избирательная комиссия округа №87, на Прикарпатье, признала недействительными голосования на 2 избирательных участках. На одном из них не было печатей на контрольных листах в урнах, на другом – неправильно посчитали голоса, а выписки из реестра избирателей незаконно внесли 30 человек.

Окружная избирательная комиссия округа №87 признала недействительным голосование на 2 избирательных участках – №261027 и №261030.

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Ситуация на участке №261027

Там комиссия признала недействительными результаты голосования из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах.

По информации движения ЧЕСТНО результаты на участке были такие: за Александра Шевченко – 172 голосов, Руслана Кошулинского – 172, Василия Вирастюка – 73 голоса.

Ситуация на участке №261030

Члены ОИК пересчитали бюллетени на участке, где было указано 377 голосов за Шевченко и подтвердили это количество. Но позже член комиссии от "Слуги народа" заявил о неправильных результатах подсчета голосов. Члены комиссии повторно пересчитали бюллетени за Шевченко, их оказалось 277.

Отдельные члены ОИК обвинили члена от "Слуги народа" в похищении бюллетеней. Однако проверка стрима ОПОРЫ показала, что члены комиссии посчитали 277 бюллетеней, но назвали 377, посмотрев на цифры в протоколе.

На участок вызвали полицию. Правоохранители проводят там следственные действия.

Кроме того, комиссия обнаружила, что в выписке из реестра избирателей незаконно внесли 30 человек. Нет решения относительно этого и подписанных заявлений избирателей.

То есть количество безосновательно выданных бюллетеней превышает 5% количества избирателей, которые получили их. На основании этого окружная избирательная комиссия признала голосование на участке №261030 недействительным.

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