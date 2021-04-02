Голосование на 2 участках округа №87 на Прикарпатье признали недействительным, – наблюдатели
Окружная избирательная комиссия округа №87, на Прикарпатье, признала недействительными голосования на 2 избирательных участках. На одном из них не было печатей на контрольных листах в урнах, на другом – неправильно посчитали голоса, а выписки из реестра избирателей незаконно внесли 30 человек.
Источник:ОПОРА
Окружная избирательная комиссия округа №87 признала недействительным голосование на 2 избирательных участках – №261027 и №261030.
Читайте также В СБУ объяснили, что делали возле помещения ОИК на Прикарпатье
Ситуация на участке №261027
Там комиссия признала недействительными результаты голосования из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах.
По информации движения ЧЕСТНО результаты на участке были такие: за Александра Шевченко – 172 голосов, Руслана Кошулинского – 172, Василия Вирастюка – 73 голоса.
Ситуация на участке №261030
Члены ОИК пересчитали бюллетени на участке, где было указано 377 голосов за Шевченко и подтвердили это количество. Но позже член комиссии от "Слуги народа" заявил о неправильных результатах подсчета голосов. Члены комиссии повторно пересчитали бюллетени за Шевченко, их оказалось 277.
Отдельные члены ОИК обвинили члена от "Слуги народа" в похищении бюллетеней. Однако проверка стрима ОПОРЫ показала, что члены комиссии посчитали 277 бюллетеней, но назвали 377, посмотрев на цифры в протоколе.
На участок вызвали полицию. Правоохранители проводят там следственные действия.
Кроме того, комиссия обнаружила, что в выписке из реестра избирателей незаконно внесли 30 человек. Нет решения относительно этого и подписанных заявлений избирателей.
То есть количество безосновательно выданных бюллетеней превышает 5% количества избирателей, которые получили их. На основании этого окружная избирательная комиссия признала голосование на участке №261030 недействительным.
Выборы на Прикарпатье: основное
- 28 марта в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.
- По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 90,59% электронных протоколов, лидирует Вирастюк – 31,51% голосов, на втором месте Шевченко – 29,52%, на третьем – Кошулинский с 28,83% голосов избирателей.
Поделиться новостью