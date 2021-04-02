Окружна виборча комісія округу №87, що на Прикарпатті, визнала недійсними голосування на 2 виборчих дільницях. На одній з них не було печаток на контрольних листах в урнах, на іншій – неправильно порахували голоси, а до витягу з реєстру виборців незаконно внесли 30 людей.

Окружна виборча комісія округу №87 визнала недійсним голосування на 2 виборчих дільницях – №261027 і №261030.

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Ситуація на дільниці №261027

Там комісія визнала недійсними результати голосування через відсутність печаток на контрольних листах у великих урнах.

За інформацією руху ЧЕСНО результати на дільниці були такі: за Олександра Шевченка – 172 голосів, Руслана Кошулинського – 172, Василя Вірастюка – 73 голоси.

Ситуація на дільниці №261030

Члени ОВК перерахували бюлетені на дільниці, де було вказано 377 голосів за Шевченка і підтвердили цю кількість. Але пізніше член комісії від "Слуги народу" заявив про неправильні результати підрахунку голосів. Члени комісії повторно перерахували бюлетені за Шевченка, їх виявилося 277.

Окремі члени ОВК звинуватили члена від "Слуги народу" у викраденні бюлетенів. Однак перевірка стріму ОПОРИ показала, що члени комісії порахували 277 бюлетенів, але назвали 377, подивившись на цифри у протоколі.

На дільницю викликали поліцію. Правоохоронці проводять там слідчі дії.

Крім того, комісія виявила, що до витягу з реєстру виборців незаконно внесли 30 людей. Немає рішення щодо цього та підписаних заяв виборців.

Тобто кількість безпідставно виданих бюлетенів перевищує 5 % кількості виборців, які отримали їх. На підставі цього окружна виборча комісія визнала голосування на дільниці №261030 недійсним.

Вибори на Прикарпатті: основне