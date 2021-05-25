У Центрвиборчкомі запевнили, що рішення суду детально проаналізували. Вже після цього комісія подала апеляційну скаргу.

До теми Це дуже ганебна історія, – Кошель про невизнання Вірастюка переможцем виборів

ЦВК вкотре наголошує, що зараз немає однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв'язання ситуації на 87-му окрузі. В такому випадку встановлення результатів можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду,

– повідомили у ЦВК.

Раніше протокол ЦВК оскаржив Олександр Шевченко

Зазначимо, що 19 травня ЦВК склала протокол щодо результатів виборів нардепа в окрузі №87, переможцем було визнано Вірастюка. Проте вже через 2 дні конкурент кандидата від "Слуги народу" Олександр Шевенко оскаржив окремі пункти постанови. ВСУ позов Шевченка задовольнив.

Зверніть увагу! У громадянській мережі ОПОРА єдиним виходом з ситуації, що склалась, вважають проведення повторних виборів.

Що відомо про ситуацію на 87-му окрузі