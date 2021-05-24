Голова Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що наразі юридичного підґрунтя для проведення повторних виборів немає. Втім, на його думку, зробити це в межах округу було б найкращим виходом із ситуації.

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Якими є шанси на апеляцію

За словами Кошеля, у цій ситуації виникають запитання до Центральної виборчої комісії, адже вона не врахувала рішення Верховного Суду, який припускав можливість проведення повторних виборів на 6 дільницях.

Голова КВУ також зазначив, що шанси на апеляцію рішення є незначними, адже Верховний Суд спробує проявити свою позицію.

Це дуже ганебна історія, яка має багато складових,

– наголосив Кошель.

Кошель заявив, що згідно з результатами паралельного підрахунку голосів політсил "Свобода" та "За майбутнє", Василь Вірастюк отримав 2 місце. Зважаючи на це, називати його переможцем виборів можна достатньо умовно.

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Що цьому передувало