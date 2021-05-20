Мова про нового депутата у Раді Василя Вірастюка зайшла під час пресконференції Володимира Зеленського. Саме напередодні Центральна виборча комісія визнала Вірастюка обраним народним депутатом.
Нагадаємо ЦВК визнала Вірастюка обраним народним депутатом
"Вірастюк – чиста людина"
Зеленський ствердно заявив, що підтримує рішення ЦВК, адже вона діяла згідно з українським законодавством. Ба більше, він впевнений, що саме Вірастюк чесно здобув перемогу на окрузі №87.
Я впевнений, що Василь Вірастюк переміг у цьому регіоні. Дуже важлива річ: Вірастюк – це не якийсь там маленький бізнесменчик, це наша гордість. Він звідти, я впевнений, що люди за нього голосували,
– розповів Зеленський.
Президент розповів: Василь Вірастюк – чиста людина і до нього немає питань щодо дій, які відбувалися на дільницях. За словами Зеленського, він не був причетним до провокацій.
Зеленський про перемогу Вірастюка на довиборах у Раду: дивіться відео
Довибори на Прикарпатті: головне
- Вибори на окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулись 28 березня.
- Мажоритарник від цього округу Зіновій Андрійович став мером Надвірної, відтак довелося проводити довибори у Раду.
- Процес довиборів супроводжувався скандалами: під час підрахунку голосів виявили помилки, будівлю, де засідала комісія, псевдомінували, члени комісій заявляли про "викрадення" бюлетенів.
- 22 квітня ЦВК визнала Вірастюка офіційним переможцем. Він набрав 31,25% голосів виборців, його найближчий опонент – Олександр Шевченко – 29,69%.
- Шевченко подавав позови до суду. Згодом Верховний суд скасував результати виборів.
- ЦВК 5 травня відмовила Вірастюку у реєстрації народним депутатом. Зазначили, що для цього немає підстав, адже протокол про результати виборів скасований.
- Потім у ЦВК зізнались, що юридичного виходу із ситуації немає. Однак стверджували, що шукають рішення.