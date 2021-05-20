Мова про нового депутата у Раді Василя Вірастюка зайшла під час пресконференції Володимира Зеленського. Саме напередодні Центральна виборча комісія визнала Вірастюка обраним народним депутатом.

Нагадаємо ЦВК визнала Вірастюка обраним народним депутатом

"Вірастюк – чиста людина"

Зеленський ствердно заявив, що підтримує рішення ЦВК, адже вона діяла згідно з українським законодавством. Ба більше, він впевнений, що саме Вірастюк чесно здобув перемогу на окрузі №87.

Я впевнений, що Василь Вірастюк переміг у цьому регіоні. Дуже важлива річ: Вірастюк – це не якийсь там маленький бізнесменчик, це наша гордість. Він звідти, я впевнений, що люди за нього голосували,
– розповів Зеленський.

Президент розповів: Василь Вірастюк – чиста людина і до нього немає питань щодо дій, які відбувалися на дільницях. За словами Зеленського, він не був причетним до провокацій.

Зеленський про перемогу Вірастюка на довиборах у Раду: дивіться відео

Довибори на Прикарпатті: головне

  • Вибори на окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулись 28 березня. 
  • Мажоритарник від цього округу Зіновій Андрійович став мером Надвірної, відтак довелося проводити довибори у Раду.
  • Процес довиборів супроводжувався скандалами: під час підрахунку голосів виявили помилки, будівлю, де засідала комісія, псевдомінували, члени комісій заявляли про "викрадення" бюлетенів.
  • 22 квітня ЦВК визнала Вірастюка офіційним переможцем. Він набрав 31,25% голосів виборців, його найближчий опонент – Олександр Шевченко – 29,69%.
  • Шевченко подавав позови до суду. Згодом Верховний суд скасував результати виборів.
  • ЦВК 5 травня відмовила Вірастюку у реєстрації народним депутатом. Зазначили, що для цього немає підстав, адже протокол про результати виборів скасований.
  • Потім у ЦВК зізнались, що юридичного виходу із ситуації немає. Однак стверджували, що шукають рішення.