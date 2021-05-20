Мова про нового депутата у Раді Василя Вірастюка зайшла під час пресконференції Володимира Зеленського. Саме напередодні Центральна виборча комісія визнала Вірастюка обраним народним депутатом.

Нагадаємо ЦВК визнала Вірастюка обраним народним депутатом

"Вірастюк – чиста людина"

Зеленський ствердно заявив, що підтримує рішення ЦВК, адже вона діяла згідно з українським законодавством. Ба більше, він впевнений, що саме Вірастюк чесно здобув перемогу на окрузі №87.

Я впевнений, що Василь Вірастюк переміг у цьому регіоні. Дуже важлива річ: Вірастюк – це не якийсь там маленький бізнесменчик, це наша гордість. Він звідти, я впевнений, що люди за нього голосували,

– розповів Зеленський.

Президент розповів: Василь Вірастюк – чиста людина і до нього немає питань щодо дій, які відбувалися на дільницях. За словами Зеленського, він не був причетним до провокацій.

Зверніть увагу! Вірастюк набрав лише на 749 голосів більше, ніж його найближчий суперник Олександр Шевченко.

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