Речь о новом депутате в Раде Василие Вирастюке зашла во время пресс-конференции Владимира Зеленского. Именно накануне Центральная избирательная комиссия признала Вирастюка избранным народным депутатом.
Напомним ЦИК признала Вирастюка избранным народным депутатом
"Вирастюк – чистый человек"
Зеленский утвердительно заявил, что поддерживает решение ЦИК, ведь она действовала согласно украинскому законодательству. Более того, он уверен, что именно Вирастюк честно одержал победу на округе №87.
Я уверен, что Василий Вирастюк победил в этом регионе. Очень важная вещь: Вирастюк – это не какой-то там маленький бизнесменчик, это наша гордость. Он оттуда, я уверен, что люди за него голосовали,
– рассказал Зеленский.
Президент рассказал: Василий Вирастюк – чистый человек и к нему нет вопросов относительно действий, которые происходили на участках. По словам Зеленского, он не был причастен к провокациям.
Зеленский о победе Вирастюка на довыборах в Раду: смотрите видео
Довыборы на Прикарпатье: главное
- Выборы на округе №87 в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта.
- Мажоритарщик от этого округа Зиновий Андрийович стал мэром Надворной, поэтому пришлось проводить довыборы в Раду.
- Процесс довыборов сопровождался скандалами: во время подсчета голосов обнаружили ошибки, здание, где заседала комиссия, псевдоминировали, члены комиссий заявляли о "похищении" бюллетеней.
- 22 апреля ЦИК признала Вирастюка официальным победителем. Он набрал 31,25% голосов избирателей, его ближайший оппонент – Александр Шевченко – 29,69%.
- Шевченко подавал иски в суд. Впоследствии Верховный суд отменил результаты выборов.
- ЦИК 5 мая отказала Вирастюку в регистрации народным депутатом. Отметили, что для этого нет оснований, ведь протокол о результатах выборов отменен.
- Потом в ЦИК признались, что юридического выхода из ситуации нет. Однако утверждали, что ищут решение.