Речь о новом депутате в Раде Василие Вирастюке зашла во время пресс-конференции Владимира Зеленского. Именно накануне Центральная избирательная комиссия признала Вирастюка избранным народным депутатом.

Напомним ЦИК признала Вирастюка избранным народным депутатом

"Вирастюк – чистый человек"

Зеленский утвердительно заявил, что поддерживает решение ЦИК, ведь она действовала согласно украинскому законодательству. Более того, он уверен, что именно Вирастюк честно одержал победу на округе №87.

Я уверен, что Василий Вирастюк победил в этом регионе. Очень важная вещь: Вирастюк – это не какой-то там маленький бизнесменчик, это наша гордость. Он оттуда, я уверен, что люди за него голосовали,

– рассказал Зеленский.

Президент рассказал: Василий Вирастюк – чистый человек и к нему нет вопросов относительно действий, которые происходили на участках. По словам Зеленского, он не был причастен к провокациям.

Обратите внимание! Вирастюк набрал лишь на 749 голосов больше, чем его ближайший соперник Александр Шевченко.

Зеленский о победе Вирастюка на довыборах в Раду: смотрите видео

Довыборы на Прикарпатье: главное