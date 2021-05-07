Центральна виборча комісія 5 травня відмовилась реєструвати народним депутатом Василя Вірастюка. Раніше Верховний Суд скасував протокол про результати голосування на 87-му окрузі. За словами голови правління громадянської мережі ОПОРА Ольги Айвазовської, що робити далі ЦВК –не знає, адже це нова практивка.

За словами Айвазовської, повторні вибори на Івано-Франківщині можна провести лише за умови консенсусу між "Слугою народу" та "За майбутнє". Адже, згідно з законом, ЦВК не може оголосити результати виборів.

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Це нова практика, – Айвазовська

Це мало відбутися ще 12 квітня, а вже місяць минув від дня голосування. ЦВК ухвалила рішення про відсутність правових підстав надати статус народного депутата Василеві Вірастюку, оскільки Верховний Суд скасував протокол результатів виборів. Що робити далі, ЦВК не має відповіді. По суті, це нова практика,

– сказала Айвазовська.

Наразі закон не передбачає оголошення повторних виборів через такі обставини, які зараз склались. Малоймовірно, що дві політичні сили знайдуть компроміс. Ще один варіант, який існує, – звернення Центрвиборчкому до ВСУ, аби уточнити процедуру виконання його рішення.

Ускладнює ситуацію зникнення бюлетенів

За фактом ЦВК передасть окружній виборчій комісії протоколи на уточнення, а та привезе протоколи з такими самими даними. ЦВК знову зафіксує результат виборів і знову кандидат Олександр Шевченко оскаржить у суді це рішення. Отже, правового виходу із ситуації немає, – пояснила Авйвазовська.

Ще одне ускладнення у ситуації – зникнення близько 500 бюлетенів, адже їх просто неможливо перерахувати. Тому, відповідно, і визнати переможцем не Вірастюка, а Олександра Шевченка, теж неможливо. Також не можна оголосити переможцем Вірастюка, оскільки суд визначив, що ОВК не мала проводити повторний підрахунок.

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Зникнення бюлетенів має розслідувати поліція

Єдине, що можна зробити, – наполягати, щоб Національна поліція поінформувала суспільство про проміжні результати слідства – хто фальсифікував або інспірував певні події, які призвели до викрадення бюлетенів. Тому що є юридичний факт – відсутність бюлетенів,

– розповіла Айвазовська.

Це необхідно, адже цілком можливо, кажуть в ОПОРІ, що під час виборів восени ситуація повториться.

Що відомо про голосування на 87 окрузі: