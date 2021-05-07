Центральная избирательная комиссия 5 мая отказалась регистрировать народным депутатом Василия Вирастюка. Ранее Верховный Суд отменил протокол о результатах голосования на 87-м округе. По словам председателя правления гражданской сети ОПОРА Ольги Айвазовской, что делать дальше ЦИК – не знает, ведь это новая практика.

По словам Айвазовской, повторные выборы в Ивано-Франковской области можно провести только при условии консенсуса между "Слугой народа" и "За майбутнє". Ведь, согласно закону, ЦИК не может объявить результаты выборов.

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Это новая практика, – Айвазовская

Это должно было произойти еще 12 апреля, а уже месяц прошел со дня голосования. ЦИК приняла решение об отсутствии правовых оснований предоставить статус народного депутата Василию Вирастюку, поскольку Верховный Суд отменил протокол результатов выборов. Что делать дальше, в ЦИК нет ответа. По сути, это новая практика,

– сказала Айвазовская.

Сейчас закон не предусматривает объявление повторных выборов в силу таких обстоятельств, которые сейчас сложились. Маловероятно, что две политические силы найдут компромисс. Еще один вариант, который существует, – обращение Центризбиркома в ВСУ, чтобы уточнить процедуру выполнения его решения.

Осложняет ситуацию исчезновение бюллетеней

По факту ЦИК передаст окружной избирательной комиссии протоколы на уточнение, а та привезет протоколы с такими же данными. ЦИК снова зафиксирует результат выборов и снова кандидат Александр Шевченко обжалует в суде это решение. Итак, правового выхода из ситуации нет,

– объяснила Авйвазовская.

Еще одно осложнение в ситуации – исчезновение около 500 бюллетеней, ведь их просто невозможно перечислить. Поэтому, соответственно, и признать победителем не Вирастюка, а Александра Шевченко, тоже невозможно. Также нельзя объявить победителем Вирастюка, поскольку суд определил, что ОИК не должна была проводить повторный подсчет.

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Исчезновение бюллетеней должна расследовать полиция

Единственное, что можно сделать, – настаивать, чтобы Национальная полиция проинформировала общество о промежуточных результатах следствия – кто фальсифицировал или инспирировал определенные события, которые привели к похищению бюллетеней. Потому что есть юридический факт – отсутствие бюллетеней,

– рассказала Айвазовская.

Это необходимо, ведь вполне возможно, говорят в ОПОРЕ, что во время выборов осенью ситуация повторится.

Что известно о голосовании на 87 округе: