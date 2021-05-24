Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что пока юридической основы для проведения повторных выборов нет. Впрочем, по его мнению, сделать это в пределах округа было бы лучшим выходом из ситуации.
Читайте также Я уверен, что он победил, – Зеленский о Вирастюке
Каковы шансы на апелляцию
По словам Кошеля, в этой ситуации возникают вопросы к Центральной избирательной комиссии, ведь она не учла решение Верховного Суда, который предполагал возможность проведения повторных выборов на 6 участках.
Глава КИУ также отметил, что шансы на апелляцию решения незначительные, ведь Верховный Суд попытается проявить свою позицию.
Это очень позорная история, у которой много составляющих,
– подчеркнул Кошель.
Кошель заявил, что согласно результатам параллельного подсчета голосов политсил "Свобода" и "За майбутнє", Василий Вирастюк получил 2 место. Ввиду этого, называть его победителем выборов можно достаточно условно.
К теме Что делать дальше – в ЦИК нет ответа, – Айвазовская об итогах довыборов на 87-м округе
Кошель прокомментировал решение Верховного Суда касательно Вирастюка: смотрите видео
Что этому предшествовало
- На Прикарпатье 28 марта состоялись выборы на округе №87. Основными претендентами на место в Верховную Раду были Александр Шевченко от "За майбутнє", Василий Вирастюк от "Слуги народа" и Руслан Кошулинский от "Свободы".
- Во время подсчета голосов были многочисленные скандалы – в протоколах обнаружили ошибки.
- Уже 3 апреля результаты подсчета голосов признали недействительными на нескольких участках.
- Центральная избирательная комиссия 22 апреля признала Василия Вирастюка официальным победителем выборов. Он набрал 31,25% голосов избирателей, а Александр Шевченко – 29,69%.
- Верховный Суд 24 мая во второй раз
- протокол ЦИК о результатах довыборов в округе №87 на Прикарпатье. Признание Вирастюка избранным нардепом признали недействительным.