Відповідний позов до Верховного Суду подав опонент Вірастюка – Олександр Шевченко. Рішення про скасування постанови ЦВК ухвалила 23 травня.
Тим часом Я впевнений, що він переміг, – Зеленський про Вірастюка
ЦВК чи Вірастюк може подати апеляцію
Своєю постановою суд скасував і пункти 1 та 2 постанови ЦВК від 19 травня. Вона визнавала недійсним голосування на 6 проблемних дільницях. Саме на них під час перерахунку бюлетенів виявили менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.
Наразі постанову ВС ухвалив як суд першої інстанції. Втім, на неї можуть подати апеляцію. У разі оскарження цього рішення ЦВК чи командою Вірастюка, справу переглядатиме Велика Палата Верховного Суду як суд апеляційної інстанції. Тоді вже рішення Великої Палати буде остаточним.
Який вихід із ситуації з довиборами на Прикарпатті
Як зазначають у громадянській мережі ОПОРА, найдемократичнішим способом розв'язання проблеми могло б стати проведення повторних виборів.
Це було б політико-правове рішення, відповідальність за яке на себе повинен взяти український парламент.
Усі інші варіанти не дозволяють переконливо визначити дійсне волевиявлення громадян і не забезпечують належну суспільну довіру до результатів голосування,
– повідомляють активісти.
Довибори на Прикарпатті: головне
- 22 квітня ЦВК визнала Вірастюка офіційним переможцем. Він набрав 31,25% голосів виборців, його найближчий опонент – Олександр Шевченко – 29,69%.
- Шевченко подавав позови до суду, оскільки підрахунок голосів на декількох дільницях супроводжувався скандалами. Згодом Верховний Суд скасував результати виборів.
- ЦВК 5 травня відмовила Вірастюку у реєстрації народним депутатом. Зазначили, що для цього немає підстав, адже протокол про результати виборів скасований.
- Втім ,уже 19 травня ЦВК склала новий протокол за результатами виборів в окрузі №87 і визнала Вірастюка переможцем.
- Провести вибори на цьому окрузі наприкінці березня довелося через те, що мажоритарник Зіновій Андрійович став мером Надвірної і склав повноваження нардепа.