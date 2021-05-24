Соответствующий иск в Верховный Суд подал оппонент Вирастюка – Александр Шевченко. Решение об отмене постановления ЦИК приняла 23 мая.

Между тем Я уверен, что он победил, – Зеленский о Вирастюке

ЦИК или Вирастюк может подать апелляцию

Своим постановлением суд отменил и пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая. Она признавала недействительным голосование на 6 проблемных участках. Именно на них во время пересчета бюллетеней обнаружили меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Сейчас постановление ВС принял как суд первой инстанции. Впрочем, на нее могут подать апелляцию. В случае обжалования этого решения ЦИК или командой Вирастюка, дело будет пересматривать Большая Палата Верховного Суда как суд апелляционной инстанции. Тогда уже решение Большой Палаты является окончательным.

Обратите внимание! Вирастюк набрал всего на 749 голосов больше, чем его ближайший соперник Александр Шевченко.

Какой выход из ситуации с довыборами на Прикарпатье

Как отмечают в гражданской сети ОПОРА, демократическим способом решения проблемы могло бы стать проведение повторных выборов.

Это было бы политико-правовое решение, ответственность за которое на себя должен взять украинский парламент.

Все остальные варианты не позволяют убедительно определить действительное волеизъявление граждан и не обеспечивают надлежащее общественное доверие к результатам голосования,

– сообщают активисты.

Довыборы на Прикарпатье: главное