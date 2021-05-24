Соответствующий иск в Верховный Суд подал оппонент Вирастюка – Александр Шевченко. Решение об отмене постановления ЦИК приняла 23 мая.
Между тем Я уверен, что он победил, – Зеленский о Вирастюке
ЦИК или Вирастюк может подать апелляцию
Своим постановлением суд отменил и пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая. Она признавала недействительным голосование на 6 проблемных участках. Именно на них во время пересчета бюллетеней обнаружили меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.
Сейчас постановление ВС принял как суд первой инстанции. Впрочем, на нее могут подать апелляцию. В случае обжалования этого решения ЦИК или командой Вирастюка, дело будет пересматривать Большая Палата Верховного Суда как суд апелляционной инстанции. Тогда уже решение Большой Палаты является окончательным.
Какой выход из ситуации с довыборами на Прикарпатье
Как отмечают в гражданской сети ОПОРА, демократическим способом решения проблемы могло бы стать проведение повторных выборов.
Это было бы политико-правовое решение, ответственность за которое на себя должен взять украинский парламент.
Все остальные варианты не позволяют убедительно определить действительное волеизъявление граждан и не обеспечивают надлежащее общественное доверие к результатам голосования,
– сообщают активисты.
Довыборы на Прикарпатье: главное
- 22 апреля ЦИК признала Вирастюка официальным победителем. Он набрал 31,25% голосов избирателей, его ближайший оппонент – Александр Шевченко – 29,69%.
- Шевченко подавал иски в суд, поскольку подсчет голосов на нескольких участках сопровождался скандалами. Впоследствии Верховный суд отменил результаты выборов.
- ЦИК 5 мая отказала Вирастюку в регистрации народным депутатом. Отметили, что для этого нет оснований, ведь протокол о результатах выборов отменен.
- Впрочем, уже 19 мая ЦИК составила новый протокол по результатам выборов в округе №87 и признала Вирастюка победителем.
- Провести выборы в этом округе в конце марта пришлось из-за того, что мажоритарщик Зиновий Андреевич стал мэром Надворной и сложил полномочия нардепа.