Теперь Вирастюк получит новое удостоверение и официально станет народным депутатом.

Ранее Вирастюка зарегистрировали народным депутатом

Вирастюк принес присягу

Василий Вирастюк принес присягу народного депутата в начале заседания Рады 15 июня.

Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны, благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников,

– зачитал текст присяги Вирастюк.

Делал он это под крики "Ганьба", которые выкрикивали нардепы от партии "За Майбутнє". Они считают, что мандат должен принадлежать их кандидату – Александру Шевченко.

Вирастюк принес присягу: смотрите видео

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