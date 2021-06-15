Тепер Вірастюк отримає нове посвідчення та офіційно стане народним депутатом.
Раніше Вірастюка зареєстрували народним депутатом
Вірастюк склав присягу
Василь Вірастюк склав присягу народного депутата на початку засідання Ради 15 червня.
Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни, добробут українського народу. Присягаю дотримуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників,
– зачитав текст присяги Вірастюк.
Робив він це під крики "Ганьба", які вигукували нардепи від партії "За Майбутнє". Вони вважають, що мандат мав би належати їхньому кандидату – Олександру Шевченку.
Вірастюк склав присягу: дивіться відео
Вибори на Прикарпатті: деталі
- Наприкінці березня на Прикарпатті відбулися довибори у Верховну Раду. 22 квітня кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнали офіційним переможцем, натомість кандидат від партії "За Майбутнє" Олександр Шевченко посів 2 місце.
- 19 травня ЦВК склала протокол за підсумками довиборів і визнала переможцем Вірастюка. Однак Верховний Суд скасував його. ЦВК не погодилася з цим рішенням й подали відповідну апеляцію.
- 5 червня Велика палата ВСУ задовольнила апеляційні скарги Вірастюка, "Слуги народу" та ЦВК.