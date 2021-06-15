Тепер Вірастюк отримає нове посвідчення та офіційно стане народним депутатом.

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Вірастюк склав присягу

Василь Вірастюк склав присягу народного депутата на початку засідання Ради 15 червня.

Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни, добробут українського народу. Присягаю дотримуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників,

– зачитав текст присяги Вірастюк.

Робив він це під крики "Ганьба", які вигукували нардепи від партії "За Майбутнє". Вони вважають, що мандат мав би належати їхньому кандидату – Олександру Шевченку.

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