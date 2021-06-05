Суд ухвалив рішення відмовити у задоволенні позову кандидата у народні депутати Олександра Шевченка до ЦВК. Також з головного конкурента Вірастюка стягнуть до бюджету збір у розмірі 24 тисяч 970 гривень.

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Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає.

Вірастюк та ЦВК оскаржували рішення ВСУ

Зазначимо, що Велика палата Верховного Суду розпочала розглядати апеляцію Вірастюка та ЦВК ще 27 травня. В апеляції оскаржували рішення ВСУ про скасування протоколу Центрвиборчкому від 19 травня, у якому мовилось про офіційні результати виборів. Перерву оголосили до 5 червня.

Ще 23 травня Верховний Суд розглянув позов кандидата у нардепи Олександра Шевченка. Служителі Феміди визнали протиправними дії ЦВК. Мовиться про протокол щодо результатів виборів на 87 окрузі, згідно з якими саме Василь Вірастюк – переможець голосування.

Важливо! ЦВК двічі оголошувала Вірастюка переможцем на довиборах на Івано-Франківщині. Спочатку – 22 квітня, а згодом, після того, як голосування на 6 дільницях визнали недійсним, вже – 19 травня.

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