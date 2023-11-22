Тенденція продовжиться: чому Вірменія відмовилась від зустрічі ОДКБ

Вірменія не братиме участь на зустрічі Організації договору про колективну безпеку, яка відбудеться 23 листопада в Білорусі. Про причину Єреван не повідомив, але Вірменія вже не перший місяць висловлює претензії до організації, яка фактично діє під керівництвом Росії.

Кремль не тільки втрачає історичного союзника, а й свої домінуючі позиції на Закавказзі. Про це 24 Каналу сказав політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що там дедалі більшим стає вплив Туреччини.

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Реальність виявилася прямо протилежною

Росія, яка намагалася грати на сперечаннях між Азербайджаном та Вірменією, насправді грала на війну, а не на мир. Підступність російської політики переконала чинне вірменське керівництво в тому, що не можна довіряти такому "союзнику". Цей спричинило розворот Вірменії в бік Заходу.

У жовтні прем'єр-міністр Вірменії Пашинян також пропустив саміт країн СНД у Бішкеку.

У 2013 році напередодні Революції Гідності Росія примусила не тільки Україну відмовитися від підписання Угоди про асоціацію між ЄС. Те саме Кремль зробив й з вірменським керівництвом. Політолог нагадав, що Єреван також хотів підписати угоду з Євросоюзом.

В Україні народ не погодився з цим й переграв ситуацію. А от у Вірменії це затягнулося, адже Єреван сподівався, що союз з Росією допоможе в протистоянні з Азербайджаном, але реальність виявилася прямо протилежною. Це нова тенденція. Я думаю, що Вірменія не остання країна на пострадянському просторі, яка поступово дистанціюватиметься від Росії,

– мовив Фесенко.

Втім, швидко сепаруватися від агресора занадто ризиковано, бо Москва може створити багато проблем. Подібні кроки зараз робить Казахстан й ще декілька пострадянських країн. Владімір Путін став занадто токсичним й проблемним. Усі відчувають загрозу з боку Росії, тому намагаються триматися від такого "союзника" якомога далі.

Які країни наступними відокремлюватиметься від Росії: дивіться відео

"Безпека" по-російськи

У Мінську учасники ОДКБ, серед яких країна-агресор, збираються обговорити проблеми міжнародної та регіональної безпеки. Цікаво, як країни обговорюватимуть безпеку, якщо одна з учасниць веде кровопролитну війну в Україні.

Для Путіна "безпека" – це домінування Росії. Коли немає НАТО та Євросоюзу на пострадянському просторі. Але "безпека" по-російськи означає величезну небезпеку для всіх сусідів країни-агресора. Зараз з чим зіштовхнулася Україна, раніше – Грузія, Вірменія тощо,

– додав політолог.

Путінська Росія з її нинішньою політикою – це пряма й відверта небезпека насамперед для сусідів, але в широкому сенсі й для всього світу. Адже такі агресивні дії Кремля зруйнували залишки світового порядку, які існували після розпаду Радянського Союзу.

Погіршення відносини між Росією та Вірменією

Вірменія продовжує дистанціюватися від Росії на тлі погіршення відносин між країнами після загострення конфлікту в Нагірному Карабаху. Тривалий час Кремль підтримував сторону Єревану в цьому конфлікті, однак під час загострення у 2023 році підтримав Азербайджан.

У жовтні парламент Вірменії ратифікував Римський статут, який зобов'язує країну виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. Нагадаємо, що 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Владіміра Путіна, тож тепер “дружніх” країн для очільника Кремля ще скоротився.

До того ж на полях саміту Європейського політичного співтовариства у Гранаді відбулася перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Лідери країн обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі.

Вірменія вперше з 2009 року не візьме участь у саміті ОДКБ. Членами організації є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан.