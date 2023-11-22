Тенденция продолжится: почему Армения отказалась от встречи ОДКБ

Армения не будет участвовать на встрече Организации договора о коллективной безопасности, которая состоится 23 ноября в Беларуси. О причине Ереван не сообщил, но Армения уже не первый месяц высказывает претензии к организации, фактически действующей под руководством России.

Кремль не только теряет исторического союзника, но и свои доминирующие позиции на Закавказье. Об этом 24 Каналу сказал политолог Владимир Фесенко, заметив, что там все больше становится влияние Турции.

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Реальность оказалась прямо противоположной

Россия, пытавшаяся играть на спорах между Азербайджаном и Арменией, действительно играла на войну, а не на мир. Коварство российской политики убедило действующее армянское руководство в том, что нельзя доверять такому "союзнику". Это привело к развороту Армении в сторону Запада.

В октябре премьер-министр Армении Пашинян также пропустил саммит стран СНГ в Бишкеке.

В 2013 году в канун Революции Достоинства Россия заставила не только Украину отказаться от подписания Соглашения об ассоциации между ЕС. То же Кремль сделал и с армянским руководством. Политолог напомнил, что Ереван тоже хотел подписать соглашение с Евросоюзом.

В Украине народ не согласился с этим и переиграл ситуацию. А вот в Армении это затянулось, ведь Ереван надеялся, что союз с Россией поможет в противостоянии с Азербайджаном, но реальность оказалась прямо противоположной. Это новая тенденция. Я думаю, что Армения не последняя страна на постсоветском пространстве, которая будет постепенно дистанцироваться от России,

– сказал Фесенко.

Впрочем, быстро сепарироваться от агрессора слишком рискованно, потому что Москва может создать много проблем. Подобные шаги сейчас делает Казахстан и несколько постсоветских стран. Владимир Путин стал слишком токсичным и проблемным. Все чувствуют угрозу со стороны России, поэтому стараются держаться от такого "союзника" как можно дальше.

Какие страны будут следующими отделяться от России: смотрите видео

"Безопасность" по-русски

В Минске участники ОДКБ, среди которых страна-агрессор, намерены обсудить проблемы международной и региональной безопасности. Интересно, как страны будут обсуждать безопасность, если одна из участников ведет кровопролитную войну в Украине.

Для Путина "безопасность" – это доминирование России. Когда нет НАТО и Евросоюза на постсоветском пространстве. Но "безопасность" по-русски означает огромную опасность для всех соседей страны-агрессора. Сейчас с чем столкнулась Украина, раньше – Грузия, Армения и т.д.

– добавил политолог.

Путинская Россия с ее нынешней политикой – это прямая и откровенная опасность, прежде всего, для соседей, но в широком смысле и для всего мира. Ведь такие агрессивные действия Кремля разрушили оставшиеся после распада Советского Союза остатки мирового порядка.

Ухудшение отношения между Россией и Арменией

Армения продолжает дистанцироваться от России на фоне ухудшения отношений между странами после обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Долгое время Кремль поддерживал сторону Еревана в этом конфликте, однако во время обострения в 2023 году поддержал Азербайджан.

В октябре парламент Армении ратифицировал Римский устав, обязывающий страну выполнять решение Международного уголовного суда. Напомним, что 17 марта 2023 года МКС выдал ордер на арест Владимира Путина, поэтому теперь "дружественных" стран для главы Кремля еще сократился.

К тому же, на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде состоялась первая встреча Президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры стран обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе.

Армения впервые с 2009 года не примет участие в саммите ОДКБ. Членами организации являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.