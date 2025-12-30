Без світла та тепла четверту добу: як місто на Київщині живе у випробуванні

У Вишгороді на Київщині вже четверту добу тривають проблеми з електропостачанням. Місто живе без світла та тепла, але в місті розгорнуті "пункти незламності", які забезпечують цілодобовий доступ містян до всього необхідного.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС Київщини.

Дивіться також Ворог вдарив по Київщині: зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, є жертви

Що відбувається у місті сьогодні?

Станом на 8:00 у місті розгорнуто 11 наметів "пунктів незламності" та під'єднано 14 генераторів, які забезпечують теплопостачання у 22 багатоквартирних будинках. У наметах можна зігрітися, зарядити телефони та отримати актуальну інформацію.

Поруч – рятувальники ДСНС України та волонтери Товариства Червоного Хреста України. Надзвичайники працювали всю ніч без перепочинку, щоб підтримати людей, забезпечити роботу Пунктів Незламності та потужних генераторів,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

Вишгород на Київщині четверту добу без світла: дивіться відео

Місто залишилося без енергопостачання внаслідок обстрілу 27 грудня. У Вишгороді пошкоджено вікна багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок пожежі у приватному будинку п'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес, мовиться про трьох жінок, чоловіка та дитину 2017 року народження. Медики надали їм допомогу на місці події.

Що відомо про останній обстріл української енергетики?