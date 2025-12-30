Без света и тепла четвертые сутки: как город на Киевщине живет в испытании

В Вышгороде Киевской области уже четвертые сутки продолжаются проблемы с электроснабжением. Город живет без света и тепла, но в городе развернуты "пункты несокрушимости", которые обеспечивают круглосуточный доступ горожан ко всему необходимому.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Киевской области.

Что происходит в городе сегодня?

По состоянию на 8:00 в городе развернуто 11 палаток "пунктов несокрушимости" и подключено 14 генераторов, которые обеспечивают теплоснабжение в 22 многоквартирных домах. В палатках можно согреться, зарядить телефоны и получить актуальную информацию.

Рядом – спасатели ГСЧС Украины и волонтеры Общества Красного Креста Украины. Чрезвычайники работали всю ночь без передышки, чтобы поддержать людей, обеспечить работу Пунктов Несокрушимости и мощных генераторов,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Вышгород в Киевской области четвертые сутки без света: смотрите видео

Город остался без энергоснабжения в результате обстрела 27 декабря. В Вышгороде повреждены окна многоэтажного жилого дома. В результате пожара в частном доме пять человек получили острую реакцию на стресс, говорится о трех женщинах, мужчине и ребенке 2017 года рождения. Медики оказали им помощь на месте происшествия.

