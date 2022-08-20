Є райони, де велика біда, – експерт припустив, чи вистачить українцям взимку газу

Україні цілком вистачить власного видобутку газу, щоб нормально пережити наступну зиму. Орієнтовно країні потрібно близько 20 мільярдів кубометрів газу для побутових користувачів та підприємств.

Водночас найважчою ситуація з газом буде у населених пунктах, які найбільше постраждали від російської агресії. Про це 24 каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Зима буде важкою

Експерт вважає, що проблеми з газоопаленням будуть у великих міст, які регулярно обстрілює росія. Мова йде про Миколаїв, Запоріжжя та Харків.

Щодо ситуації взимку. Ті мери міст, у яких немає проблеми з критичною інфраструктурою, говорять, що буде холодно, але критичного нічого нема. По тих містах, де були великі руйнування критичної інфраструктури – є дуже велика біда. Є питання по Миколаєву, Запоріжжю. Там все не так просто. По Харкову, звичайно ж, найважче,

– пояснив фахівець.

За його словами, уряд намагається розв'язати цю проблему через примусове переселення тих людей, які знаходяться у містах, що точно опалюватися не будуть.

"Зима буде дуже важка і в такі буремні часи дуже холодні зими. Так історично складається", – додав Пендзин.

Чи вистачить Україні газу взимку: дивіться відео

Україні достатньо власного видобутку

Експерт відмітив, що на сьогодні ціна за газ в Україні залишається на позначці 7:99 гривні за кубометр. Проте у випадку форс-мажорів "підставлятиме плече бюджет".

Треба розуміти, що того газу, який добувається сьогодні в Україні – вистачить повністю не тільки для забезпечення потреб населення й ЖКГ... В принципі, нам тих 20 мільярдів кубометрів, що ми добуваємо, має вистачити навіть для всього внутрішнього споживання,

– пояснив економіст.

Він розповів, що до 24 лютого Україна споживала близько 28 мільярдів кубометрів газу, однак українська промисловість почала споживати газу на 40% менше через втрату виробничих потужностей.

"Тобто 8 мільярдів кубометрів імпорту ми втратили. По ідеї, для ЖКГ і населення потрібно приблизно 12,5 мільярдів кубометрів. Це повністю перекриває Укргазвидобування. На сьогодні десь 12 мільярдів кубометрів закачали у підземні сховища, але є питання щодо тиску", – підкреслив Пендзин.

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З його слів, для того, щоб забезпечити тиск – мають працювати компресори, що передбачає додаткові видатки. Водночас фахівець зауважив, що на сьогодні тиск забезпечується магістральним газопроводом, який йде з росії до Європи.

Газова криза та Україна: що відомо

18 серпня газові контракти у Європі знову перевищили позначку у 2500 доларів за тисячу кубометрів. Це в 11 разів вище, ніж газ зазвичай коштує в цю пору року. Причина – штучно створена росією газова криза.

Європа стала на бік України, коли росія підступно почала повномасштабну агресію проти нашої держави. За це путін вирішив покарати Європу та перекрити їй газовий вентиль.

віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила про те, що найгірша ситуація з газопостачанням на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Це міста Енергодар, Мелітополь, Бердянськ та інші.

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