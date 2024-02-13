Зброї багато не буває, – Черник розвінчав песимістичні прогнози щодо ракет для ППО
Як повідомили у The New York Times, без військової допомоги українській державі вистачить ракет для протиповітряної оборони лише до березня. Та рано чи пізно процес американської допомоги для України буде розблокований.
Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що це стратегічний загальний інтерес США. Він додав, що Еквадор передасть доволі непоганий пакет радянської зброї, а його Сполучені Штати Америки нададуть Україні.
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"Я це називаю "дрібні іноземні пакети". Зброї багато не буває. Але я б не казав, що ми вже у тій точці, що "все, зрада, ми не зможемо вистояти" тощо", – наголосив Черник.
Ракети у союзників є
За словами військового експерта, виготовлено понад 40 тисяч ракет MIM-23 Hawk. Вони є на складах. І немає проблеми, аби їх привести у сучасний стан та передати. Також відомо про інтеграцію ракети класу "повітря – повітря" AIM-9 Sidewinder. Нині це тисячі ракет.
Плюс фірма, яка виробляє ракети до MIM-104 Patriot, надала ліцензію свого часу японцям на виробництво цих ракет. І японці уже погодили питання передавання цих ракет до США. Відповідно, від США вони будуть надані нам,
– зауважив Петро Черник.
Чому важлива зброя для ППО
- The New York Times написала про те, що, якщо не поповнювати запаси снарядів для ППО ЗСУ, то їх вистачить до березня 2024-го року. Також там вважають, що це може призвести до "каскадного колапсу" на фронті. Журналісти зазначили, що до початку літа Україна може мати труднощі, коли відбиватиме російські атаки.
- В Інституті вивчення війни проаналізували, як впливає затримка військової допомоги від Заходу на обороноздатність української армії. Аналітики переконані, що передусім це відобразиться на протиповітряній обороні.
- У Пентагоні запевнили, що США продовжать постачати зброю для протиповітряної оборони під час проблем із бюджетом. Там заявили, що є низка вже законтрактованих можливостей.