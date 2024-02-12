Про це 24 Каналу сказав авіаційний експерт Костянтин Криволап, коментуючи резонансну новину. Попри затримку допомоги від США, Україна отримує зброю від інших партнерів, але й це ще не все.
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"Не забуваймо про серйозний фаховий проєкт FrankenSAM, коли ми використовуємо наше радіолокаційне й радіотехнічне обладнання разом із чужими ракетами. Це поєднання дає суттєву економію", – зазначив Криволап.
До слова, у межах американсько-української програми створили щонайменше три "франкенштейни":
- ЗРК "Бук", поєднаний з американськими ракетами радіолокаційного наведення AIM-7 Sparrow / RIM-7 Sea Sparrow;
- радянські радари з перепрофільованими ракетами "повітря – повітря" AIM-9M Sidewinder теплового наведення;
- ЗРК С-300, поєднаний із ракетами "земля – повітря" Patriot.
Основні ЗРК теж своєрідні "франкенштейни"
Створення гібридних систем звичне для західних країн. Основні зенітно-ракетні комплекси мають ракети "повітря – повітря", які свого часу зняли з літаків.
Наприклад, до таких ЗРК належить італійсько-французький SAMP/T, який використовує ракету повітряного базування Aster-30. Крім того, такими є норвезько-американська система NASAMS із ракетами AIM-120 та німецька IRIS-T SLM із ракетами IRIS-T.
Яка ситуація з українською ППО: останні новини
- Норвегія може передати Україні додаткові ЗРК NASAMS. Попри малу дальність дії цих комплексів, вони здатні ефективно захистити середнє місто за периметром.
- Україна може перевести виробництво засобів радіоелектронної боротьби на ринкові рейки. Компанії конкуруватимуть між собою за контракти Міноборони.
- У Пентагоні запевнили, що зможуть постачати Україні озброєння для ППО, попри проблеми з бюджетом. Існує низка законтрактованих можливостей у межах ініціативи сприяння безпеці України (USAI).