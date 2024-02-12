Про це 24 Каналу сказав авіаційний експерт Костянтин Криволап, коментуючи резонансну новину. Попри затримку допомоги від США, Україна отримує зброю від інших партнерів, але й це ще не все.

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"Не забуваймо про серйозний фаховий проєкт FrankenSAM, коли ми використовуємо наше радіолокаційне й радіотехнічне обладнання разом із чужими ракетами. Це поєднання дає суттєву економію", – зазначив Криволап.

До слова, у межах американсько-української програми створили щонайменше три "франкенштейни":

ЗРК "Бук", поєднаний з американськими ракетами радіолокаційного наведення AIM-7 Sparrow / RIM-7 Sea Sparrow;

радянські радари з перепрофільованими ракетами "повітря – повітря" AIM-9M Sidewinder теплового наведення;

ЗРК С-300, поєднаний із ракетами "земля – повітря" Patriot.

Зверніть увагу! Про знищення першої ворожої цілі за допомогою гібридної системи ППО стало відомо 17 січня. Ідеться про один із 19 ворожих безпілотників.

Основні ЗРК теж своєрідні "франкенштейни"

Створення гібридних систем звичне для західних країн. Основні зенітно-ракетні комплекси мають ракети "повітря – повітря", які свого часу зняли з літаків.

Наприклад, до таких ЗРК належить італійсько-французький SAMP/T, який використовує ракету повітряного базування Aster-30. Крім того, такими є норвезько-американська система NASAMS із ракетами AIM-120 та німецька IRIS-T SLM із ракетами IRIS-T.

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