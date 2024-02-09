Спікер Пентагону Патрік Райдер під час пресконференції заявив, що США продовжать постачати озброєння для ППО України.
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Чи постачатимуть США озброєння для ППО на тлі проблем з бюджетом
Патрік Райдер повідомив, в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI) існує низка вже законтрактованих можливостей, включаючи постачання засобів протиповітряної оборони.
Є певні можливості, які були укладені за контрактом з USAI, включаючи деякі можливості протиповітряної оборони. Ми також продовжимо дуже тісно співпрацювати із союзниками та партнерами з погляду визначення потреб України, а потім працювати з ними, щоб допомогти полегшити цей процес,
– сказав спікер Пентагону.
Також у нього поцікавилися, чи продовжують поставлятися американські ракети ППО в Україну прямо зараз. За словами Райдера, мовиться про "ці та інші варіанти допомоги", про які американці оголосили в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
- Нагадаємо, що ввечері 7 лютого Сенат США провалив голосування за пакет на 118 мільярдів доларів із питанням кордону. Над проєктом працювали кілька місяців.
- Цей документ включав кошти для України, Ізраїлю, Тайваню, а також стосувався посилення безпеки кордону США. Зокрема на допомогу України мали виділити понад 60 мільярдів. Ухваленню цього пакету опираються республіканці.
- Швидше за все, допомогу для країн-партнерів, зокрема Україні, приймуть. Адже наразі головні суперечки точаться саме щодо питань кордону США.
- Найімовірніше, допомогу для країн винесуть в окремий документ, який не стосуватиметься питань кордону та міграційної політики Сполучених Штатів.