Об этом 24 Каналу сказал авиационный эксперт Константин Криволап, комментируя резонансную новость. Несмотря на задержку помощи от США, Украина получает оружие от других партнеров, но и это еще не все.

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"Не забывайте о серьезном профессиональном проекте FrankenSAM, когда мы используем наше радиолокационное и радиотехническое оборудование вместе с чужими ракетами. Это сочетание дает существенную экономию", – отметил Криволап.

К слову, в рамках американо-украинской программы создали по меньшей мере три "франкенштейна":

ЗРК "Бук", совмещенный с американскими ракетами радиолокационного наведения AIM-7 Sparrow / RIM-7 Sea Sparrow;

советские радары с перепрофилированными ракетами "воздух – воздух" AIM-9M Sidewinder теплового наведения;

ЗРК С-300, совмещенный с ракетами "земля – воздух" Patriot.

Обратите внимание! Об уничтожении первой вражеской цели с помощью гибридной системы ПВО стало известно 17 января. Речь идет об одном из 19 вражеских беспилотников.

Основные ЗРК тоже своеобразные "франкенштейны"

Создание гибридных систем привычно для западных стран. Основные зенитно-ракетные комплексы имеют ракеты "воздух – воздух", которые в свое время сняли с самолетов.

Например, к таким ЗРК принадлежит итальянско-французский SAMP/T, который использует ракету воздушного базирования Aster-30. Кроме того, такими являются норвежско-американская система NASAMS с ракетами AIM-120 и немецкая IRIS-T SLM с ракетами IRIS-T.

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