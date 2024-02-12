Об этом 24 Каналу сказал авиационный эксперт Константин Криволап, комментируя резонансную новость. Несмотря на задержку помощи от США, Украина получает оружие от других партнеров, но и это еще не все.
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"Не забывайте о серьезном профессиональном проекте FrankenSAM, когда мы используем наше радиолокационное и радиотехническое оборудование вместе с чужими ракетами. Это сочетание дает существенную экономию", – отметил Криволап.
К слову, в рамках американо-украинской программы создали по меньшей мере три "франкенштейна":
- ЗРК "Бук", совмещенный с американскими ракетами радиолокационного наведения AIM-7 Sparrow / RIM-7 Sea Sparrow;
- советские радары с перепрофилированными ракетами "воздух – воздух" AIM-9M Sidewinder теплового наведения;
- ЗРК С-300, совмещенный с ракетами "земля – воздух" Patriot.
Основные ЗРК тоже своеобразные "франкенштейны"
Создание гибридных систем привычно для западных стран. Основные зенитно-ракетные комплексы имеют ракеты "воздух – воздух", которые в свое время сняли с самолетов.
Например, к таким ЗРК принадлежит итальянско-французский SAMP/T, который использует ракету воздушного базирования Aster-30. Кроме того, такими являются норвежско-американская система NASAMS с ракетами AIM-120 и немецкая IRIS-T SLM с ракетами IRIS-T.
Какова ситуация с украинской ПВО: последние новости
- Норвегия может передать Украине дополнительные ЗРК NASAMS. Несмотря на малую дальность действия этих комплексов, они способны эффективно защитить средний город по периметру.
- Украина может перевести производство средств радиоэлектронной борьбы на рыночные рельсы. Компании будут конкурировать между собой за контракты Минобороны.
- В Пентагоне заверили, что смогут поставлять Украине вооружение для ПВО, несмотря на проблемы с бюджетом. Существует ряд законтрактованных возможностей в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI).