Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Враг атаковал дронами объекты критической инфраструктуры в нескольких городах Днепропетровщины

Сколько вражеских целей сбито во время атаки

В ночь на 13 марта агрессор атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Курской области.

Также вражеские силы атаковали 117-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:

Шаталово,

Миллерово,

Курск,

Брянск,

Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 74-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях,

– говорится в сообщении.

Известно, что 38 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий).

Также указывается, что в результате атаки, которую совершила страна-агрессор Россия, пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Киевщина, Черниговщина, Одесская область и Запорожье.



Сбитые вражеские цели / Инфографика Воздушных сил