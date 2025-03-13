Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей збито під час атаки

У ніч проти 13 березня агресор атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської області.

Також ворожі сили атакували 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Шаталово,

Міллерово,

Курськ,

Брянськ,

Приморсько-Ахтарсь.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 74-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях,

– ідеться в повідомленні.

Відомо, що 38 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Також вказується, що внаслідок атаки, яку скоїла країна-агресорка Росія, постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил