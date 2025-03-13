Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Скільки ворожих цілей збито під час атаки
У ніч проти 13 березня агресор атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської області.
Також ворожі сили атакували 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
- Шаталово,
- Міллерово,
- Курськ,
- Брянськ,
- Приморсько-Ахтарсь.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 74-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях,
– ідеться в повідомленні.
Відомо, що 38 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Також вказується, що внаслідок атаки, яку скоїла країна-агресорка Росія, постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.