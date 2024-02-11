В ISW наголосили, що затримки з західною допомогою у сфері безпеки можуть призвести до значного браку українських ракет протиповітряної оборони. Це може дозволити російським військам агресивніше бомбардувати українські війська чи навіть прифронтові міста.

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Затримки із західною допомогою призведуть до проблем з ППО

Аналітики, посилаючись на матеріал The New York Times, повідомили, що американські офіційні особи оцінюють, що українські запаси ППО вичерпаються в березні 2024 року без подальшого поповнення з боку західної безпекової допомоги.

Українські офіційні особи нещодавно попередили, що Україна зіткнулася з "критичною нестачею" ракет протиповітряної оборони, оскільки затримки із західною допомогою продовжують змушувати Україну використовувати матеріальні засоби,

– мовиться у звіті експертів.

Водночас російські війська постійно тиснуть на протиповітряну оборону України за допомогою атак ракетами й ударів безпілотників, інтегруючи зброю Ірану та Північної Кореї з російськими системами по тилових районах України.

"Таким чином вони намагаються змусити українські сили витрачати ракети протиповітряної оборони, а також відтягнути та відремонтувати українські системи протиповітряної оборони з передової", – зауважили аналітики.

В ISW нагадали, що раніше українські війська збили 3 тактичних російських літаки у Херсонській області в грудні 2023 року. Це мало тимчасовий стримувальний вплив на підтримку російською авіацією наземних операцій Росії на всьому театрі бойових дій.

Крім того, 14 січня українські війська також збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, що також призвело до тимчасового скорочення операцій російської авіації над Азовським морем.

Наостанок експерти підкреслили, що посилення російської ударної кампанії в останні тижні, ймовірно, надала ще більше ускладнень для протиповітряної оборони України та, можливо, змусила Україну перерозгорнути протиповітряну оборону, яка раніше була в змозі накласти обмеження на російську тактичну авіацію, що діяла на фронті та в російському тилу.

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