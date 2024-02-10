Водночас, як зазначив голова фракцій "Слуга народу", нещодавно Євросоюз виділив допомогу у вигляді 50 мільярдів євро. Тобто певні кошти надходитимуть протягом наступних 4 років.

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Україна та фінанси

Давид Арахамія розповів, що у США є підтримка України, однак лишаються невирішеними питання кордону. За його словами Україні вистачить фінансування на найближчі два місяці, тому країна почуває себе у безпеці. Однак питання мобілізації варто розглядати окремо – воно потребує додаткових коштів.

Щодо фінансування нових хвиль мобілізації, то без демобілізації вона не відбудеться. На оснащення та навчання людей, які беруть участь у мобілізації, будуть потрібні додаткові витрати. У цьому питанні в нас також є союзники,

– зазначив Арахамія.

Він розповів, що під час підготовки до контрнаступу Україна мала понад 200 тисяч навчених солдатів. Деякі з них пройшли навчання у Румунії, Франції, Італії, Іспанії та інших країнах – всі тренування проводилися саме рахунком цим країн.

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