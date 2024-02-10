В то же время, как отметил председатель фракций "Слуга народа", недавно Евросоюз выделил помощь в виде 50 миллиардов евро. То есть определенные средства будут поступать в течение следующих 4 лет.

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Украина и финансы

Давид Арахамия рассказал, что в США есть поддержка Украины, однако остаются нерешенными вопросы границы. По его словам Украине хватит финансирования на ближайшие два месяца, поэтому страна чувствует себя в безопасности. Однако вопрос мобилизации следует рассматривать отдельно – он требует дополнительных средств.

По финансированию новых волн мобилизации, то без демобилизации она не состоится. На оснащение и обучение людей, участвующих в мобилизации, потребуются дополнительные расходы. В этом вопросе у нас также есть союзники,

– отметил Арахамия.

Он рассказал, что во время подготовки к контрнаступлению Украина имела более 200 тысяч обученных солдат. Некоторые из них прошли обучение в Румынии, Франции, Италии, Испании и других странах – все тренировки проводились именно за счет этих стран.

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