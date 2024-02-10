Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник отметил, что в зависимости от того, где именно эти войска находятся, существует вероятность, что оккупанты прибегнут к акту безумия и ударят. Больше о ситуации на фронте и что это за ракета “Циркон”, которую Россия могла впервые использовать для ракетной атаки по Украине – читайте далее в разговоре на 24 Канале.

Кстати Россияне начали масштабное наступление на новом направлении: как за неделю изменилась карта фронта

Россия могла впервые применить ракету "Циркон"

Россия 7 февраля в очередной раз осуществила массированный террористический удар по территории Украины. Вероятно россияне ударили по Киеву ракетой "Циркон". В то же время в Институте изучения войны эти данные не подтверждают. В России ее позиционируют как новейшее вооружение. В чем особенность этой ракеты?

Это самая новая ракета морского базирования, поэтому очень сомнительно, что именно ею нанесли удар. Она может быть применена со стратегических ракетоносцев подводного типа, то есть подводных лодок. А такого точно нет в акватории Черного моря, или же она полетела из Средиземного моря, но насчет этого есть очень большие сомнения.

Однако есть нюансы – ее могли адаптировать к береговому комплексу "Бастион". Ракета П-800 "Оникс" применяется именно с этой пусковой установки.

К теме. В сети появились слухи, что 7 февраля Россия впервые использовала ракету "Циркон" для атаки по Украине. В КГВА прокомментировали эти слухи. Представитель Михаил Шаманов отметил, что пока эту информацию невозможно подтвердить и надо дождаться выводов экспертизы.

Я бы не говорил, что это какая-то "вундерваффе", что-то невероятное, удивительное, то, что поможет россиянам каким-то образом переломить ход войны. На эту минуту против Украины уже применено более 8 тысяч ракет стратегического значения. Это что-то беспрецедентное относительно так называемого "ракетного шквала". Больше было только во времена Второй мировой войны в 1944 – 1945 годах, когда 27 тысячами ракет "Фау-1" и "Фау-2" нацисты засыпали Великобританию.

Однако то, что россияне потенциально прибегли именно к такому шагу, является признаком, что со штатным ракетным вооружением у них, на правду, проблемы.

То есть не такое это уже и мощное оружие, и наша ПВО способна с ним справляться?

Я никоим образом не утверждаю, что это не мощное оружие. Это довольно мощное, серьезное оружие. Но это не значит, что это то оружие, которое переломит ход войны для россиян. Вот так надо правильно ставить акцент.

Важно очень корректно выставить показатели, потому что опять скажем, что это "комариные укусы" и расслабимся. Никоим образом нет. Это – серьезные ракеты, но в большом количестве их точно не будет. В этом нет ни малейшего сомнения.

Изменили ли оккупанты тактику массированных обстрелов

В Институте изучения войны проанализировали массированную атаку по территории Украины. Украинские силы отмечают, что не сбили ни одной крылатой ракеты Х-22, баллистической ракеты "Искандер-М" и С-300. Это произошло якобы потому, что внимание украинской ПВО отвлекли крылатыми ракетами и "Шахедами", которые нам удалось сбить. По вашему мнению, изменилась ли тактика массированных обстрелов России?

В стратегическом смысле не изменилась: ничего нового в отношении ракет "Искандер-М", ничего нового в отношении С-300, ничего нового по Х-22 или Х-32 – это модификация Х-22, плюс тысячу километров скорости; если та – 4 тысячи, то эта – более 5 тысяч.

Х-22 – это довольно большая цель, имеет длину 11 метров 40 сантиметров. Она подлежит сбитию, но для этого нужно большое количество качественных ЗРК таких как MIM-104 Patriot.

Patriot справился с "Кинжалом", который декларируется со скоростью около 14,5 тысячи километров, хотя думаю, что на самом деле столько не имеет. "Кинжал" является продолжением в воздушной вариации прежде всего того же "Искандера". Однако действительно установок MIM-104 Patriot и SAMP/T нужно много. На мой взгляд, SAMP/T еще лучше, чем Patriot,

Эта математика очень сложная, потому что когда идет массированный удар, особенно волновой, комбинированный – вместе и "Шахеды", и крылатые ракеты. А крылатые ракеты имеют главную функцию обязательно менять свою траекторию. Как только они заходят в наше воздушное пространство и по ним вычисляется траектория движения, то становится неизвестно, из какой точки России прилетит баллистическая ракета, которая движется по нависной траектории и является высокоскоростной.

"Искандер" имеет скорость 9 тысяч километров в час, С-300 – примерно такую же, только расстояние другое. Ее пребывание в воздушном пространстве меньше, чем 2 минуты, и если не знать, из какой точки происходит запуск, то вычислять это все очень трудно.



"Искандер-Е" / Getty Images

Однако если бы имели большое количество необходимых средств, и часть бы работала по крылатым ракетам, это сразу укладывается в алгоритмы, а часть – по баллистическим, то это было бы гораздо легче. К сожалению, есть то, что есть. Хотя в части множества номенклатуры, которая есть в Украине, мы беспрецедентная страна на планете Земля.

Чего враг хотел достичь обстрелом 7 февраля

Удар по столице 7 февраля сравнивают с тем, что был в апреле 2022 года. Тогда в Киев приезжал Генсек ООН Антониу Гутерриш. Сейчас в Киеве с визитом был высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. По вашему мнению, нынешний обстрел имел за цель достичь информационного эффекта в ЕС? Или все же Россия действительно имела военные или даже стратегические цели?

В частности, россияне показывают, что они играют без правил, и никто с ними не может справиться. Таким образом, в их понимании, они якобы принуждают ЕС к переговорам с Украиной в части замораживания этого конфликта. Именно так вижу сегодняшний обстрел.

Во время прошлых атак россияне также пытались понять, где расположены наши военные объекты и каким образом по ним можно попасть. Какие цели они имели во время этой массированной атаки?

Я нахожусь в том же информационном пространстве, что и вся страна. Я не детализирую цели больше, чем детализирует наш Генеральный штаб. Следим за тем, что говорят официальные чиновники и им в обязательном порядке доверяем.

Кремль перебрасывает росгвардию к границам

Появилась информация о том, что враг перебросил росгвардию к границам с Белгородской областью. Какова цель таких передислокаций и чем это может быть опасно для украинских приграничных регионов?

В зависимости от того в какой точке они находятся. Если непосредственно к Харьковщине, то высока вероятность того, что они прибегнут к акту безумия и ударят. Однако росгвардия – это не та ударная сила, которая на самом деле определяет поле боя.

Возможно, россияне будут применять росгвардию по ротационному принципу, чтобы где-то кого-то поменять в зоне оккупации. В стратегическом смысле это не является новостью, которая может что-то фундаментально изменить.

Вот когда до нас дойдет информация, что условно к границе приблизится новый 40-тысячный корпус с соответствующей техникой, и будет подтверждено именно такое количество личного состава, – это, действительно, будет настоящая угроза.

Часть российской ядерки деградирует из-за самих россиян

Дмитрий Медведев накануне заявил, что Россия применит ядерное оружие, если начнется вооруженный конфликт с НАТО. Как вы оцениваете ядерный потенциал России сейчас и действительно ли им есть чем идти на страны Альянса?

В ядерной части есть. Россия – вторая страна в мире, которая имеет большой ядерный потенциал. Там ничего не изменилось. За исключением, по моему мнению, того, что касается шахтного ракетного вооружения – это 74 пусковые установки, прежде всего Р-36М "Воевода" и УР-100М, которые имеют главное применение удара по США через Северный полюс, а еще – через космос.

Там все очень серьезно деградировало, потому что с 2014 года они сами это обслуживают. Обслуживали мы, ведь именно это оружие в первую очередь Р-36М "Воевода" разрабатывали в Украине, на "Южном машиностроительном заводе". Особенно в части, что касается двигателей.

А вот подводный ядерный флот – прежде всего два рабочих класса ракетоносцев "Кальмар" и "Дельфин" – находятся в относительно адекватном состоянии.

Р-29 "Синева" находятся в рабочем состоянии, там есть ядерные боеголовки. Также еще есть четыре класса других подводных лодок, такие как "Антей", "Борей", "Кондор". Они могут суммарно отстрелять до 200 ракет с раздельными боеголовками от 300 до 700 килотонн. Также есть рабочие установки "Тополь-М" и РС-24 "Ярс". Это сухопутная компонента, которая тянет очень тяжелую ракету.

Из открытых источников понятно, что в активном состоянии у россиян есть до 1500 ядерных боеголовок, плюс в частности тактическое оружие. Речь идет о Х-47М2 "Кинжал", который может иметь ядерную боеголовку, и "Искандер" – как баллистический, так и крылатый – может иметь ядерную боеголовку. Ракета Х-102, которая является клоном Х-101, тоже может иметь ядерную боеголовку до одной мегатоны. В этой части все в абсолютно адекватном, рабочем состоянии.

Не забываем также о более 6500 тактических ядерных боеприпасах, снарядах к артиллерии. Но есть нюанс – если Медведев начинает говорить, что Россия вот-вот нанесет ядерный удар, то это значит, что по линии боестолкновения у них всё не наилучшим образом. Это очень правильный индикатор.



Медведев прибегнул к новым угрозам ядеркой / Getty Images

Существует мнение, что Кремль использует, в частности, риторику запугивания стран НАТО, чтобы Украине поставляли меньше оружия. Якобы придет время, и европейцам это оружие может понадобиться. Производит ли впечатление такая стратегия на наших партнеров?

Вообще, ядерный блеф – это серьезная тема. Никто не знает, где точка невозврата. Когда взорвалась первая ядерная бомба 16 июля 1945 года, умные люди придумали интеллектуальную концепцию – Часы Судного дня. 24:00 – это ядерный апокалипсис, когда погибает вся планета Земля из-за применения ядерного оружия.

В 1962 году эти часы стояли за две минуты до катастрофы во время так называемого Карибского кризиса. Сейчас они стоят за полторы минуты – перевели их на 30 секунд вперед. Много ли 30 секунд? Очень много.

Что известно о Часах Судного дня С 1947 года журнал Bulletin of the Atomic Scientists руководит проектом "Часы Судного дня". Эти символические часы отображают время, которое отделяет человечество от возможной глобальной катастрофы – время до полуночи.



Решение о перемещении стрелок принимается советом директоров журнала и экспертами, включая лауреатов Нобелевской премии. Расположены часы в Чикаго.



Последний раз стрелки часов переставляли в январе 2023 года из-за войны России с Украиной и изменения климата. Сейчас С 1947 года журнал Bulletin of the Atomic Scientists руководит проектом "Часы Судного дня". Эти символические часы отображают время, которое отделяет человечество от возможной глобальной катастрофы – время до полуночи.Решение о перемещении стрелок принимается советом директоров журнала и экспертами, включая лауреатов Нобелевской премии. Расположены часы в Чикаго.Последний раз стрелки часов переставляли в январе 2023 года из-за войны России с Украиной и изменения климата. Сейчас до конца света на символических часах остается 90 секунд.

Кстати, те, кто это модерирует, молчали полгода, как началась эта война. Только за шесть месяцев озвучили свою позицию. Это при том, что тогда (во время Карибского кризиса – 24 Канал) Никите Хрущеву ничего не угрожало, а Владимиру Путину сейчас грозит – он международный преступник и имеет официальное уведомление о подозрении от Международного уголовного суда в Гааге.

Если он проиграет эту войну, его убьют свои. Россия может стать на путь своего распада. Поэтому, где точка невозврата, я не знаю, не могу это ни вычислить, ни понять. Ставки очень высоки.

Возможен ли ядерный удар? Люди, которые считали эти 30 секунд, они не дураки – среди них 16 нобелевских лауреатов. Где-то им и объясняют, что такое промедление с оружием Украине, потому что не знают, где точка невозврата.

КНДР продает России снаряды плохого качества

У России остались партнеры – Северная Корея и Иран, которые поставляют ей ракеты. Насколько российские ресурсы способны пополниться, в частности партнерскими ракетами? Являются ли эти ракеты качественными и способными высокоточно поражать цели?

Забываем слово "высокоточно". У России нет никакого высокоточного оружия. Если бы они умели бить высокоточно, то не было бы того всего, что касается поражения жилой инфраструктуры в Украине. Кстати, довольно часто они сознательно бьют именно по жилой инфраструктуре.

Имеет ли Северная Корея определенный запас прочности? Конечно, определенный запас имеет, но не настолько большой, чтобы он по-настоящему повлиял на перелом этой войны.



Глава КНДР Ким Чен Ын / Getty Images

Россиянам нужны тысячи ракет, чтобы продолжать такой террор, который они совершают. За почти два года применено более 8 тысяч ракет, и что с того? Эта зима проходит значительно лучше, чем прошлогодняя. Мы практически не имеем блэкаутов. Да, есть определенные проблемы, особенно по столице, но в части масштабируемости – не соизмеримы между собой.

В части классических артиллерийских боеприпасов есть подтвержденные случаи разрыва северокорейских снарядов в стволах российской артиллерии. Там очень сомнительное качество.

Есть два очень интересных момента: если противник это делает, это означает, что у него начались серьезные проблемы с собственным производством. С другой стороны, это означает, что они не собираются сдаваться. Вот такая пока что не решенная дихотомия.

Как ВСУ компенсируют снарядный голод

Олаф Шольц заявил, что вскоре в Украине может начаться снарядный голод. Речь идет о нехватке оружия и боеприпасов. Какова сейчас ситуация с вооружением в украинской армии?

В части, что касается снарядного голода мы никогда полноценно не были обеспечены – с начала этой войны. Никто не ждал, что россияне вернут всю логику ведения боевых действий во Вторую мировую войну, когда выставлялись большие огневые валы. Но здесь также не все так очень однозначно.

Если летом 2022 года они выставляли огневые валы от 45 до 80 тысяч в сутки, во времена Второй мировой войны – беспрецедентное явление. Американцы артиллерию применяли наиболее массированно в 1965 году во время битвы в долине реки Я-Дранг. Тогда за 53 часа они использовали 16 тысяч снарядов 105-го миллиметра.

Справка. Битва в долине Я-Дранг была первой крупной схваткой между регулярными войсками Соединенных Штатов и Вьетнамской народной армией во время Вьетнамской войны. Она состоялась 14 – 18 ноября 1965 года.

Сейчас у россиян показатели снизились с 45 тысяч едва до 15. Да, конечно, мы еще ни разу не вышли больше, чем на 10 тысяч выстрелов за сутки. Это для нас – неподъемная планка. Были моменты, когда поставки были лучше, тогда достигали от 5 до 7 тысяч. Сейчас опять же все упало в пределах до 2 тысяч.

Но выигрываем качеством. Цели возложения такими контрбатарейными системами как AN/TPQ-36, 48, 50 намного лучше, чем у русских. Немецкая машина Cobra на расстоянии до 40 километров может вычислить в реалиях живого времени и сразу выдать целую постановку вплоть до 40 пушек. Ничего подобного у противника нет и не будет.

Здесь философия нашего противостояния. А такие снаряды как М982 Excalibur – для россиян необъятная мечта. Правда, война до сих пор на 95% остается войной артиллерии и вопрос снарядов стоит, но не совсем корректно говорить, что так остро, что все, конец, нам нечем стрелять. Да, есть тотальная экономия прежде всего в связи с тем, что в США кипит кризис в части выделения нам средств на оружейную часть.

3 самых больших страха американцев: что будет с помощью

Премьер Польши Дональд Туск раскритиковал вопрос Сената США о блокировании помощи для Украины. Мы все сейчас ждем этот пакет поддержки. Если таки не выделят средства в Конгрессе, по вашему мнению, как это повлияет на нашу обороноспособность?

Пока каких-то глобальных провалов не будет. По меньшей мере 300 миллионов долларов выделено в главном военном бюджете США, за который проголосовали в прошлом году. Если внимательно следить за военными пакетами 2023 года, то средний составляет где-то как раз в пределах 150 – 200 миллионов. Итак, имеем 150. Это уже довольно неплохо. Еще могут быть какие-то ассигнования и они обязательно будут.

Плюс, американцы начали очень серьезную работу с другими странами мира. Например, с такой маленькой страной Эквадор. Там есть некоторая советская техника, даже наши БТРы там оказались на вооружении. Или у Греции, которая имеет С-300, Тор-М2, ЗУ-23-2 и тому подобное. Хорошие новости поступили от Японии, которые по лицензии производят ракеты к системам Patriot.

Важно Япония продолжит оказывать помощь для Украины

Они приняли целый ряд законодательных актов, чтобы разрешить реэкспорт сначала в США, а от США потом к нам. И эти поиски излишков оружия будут продолжаться. Конечно, еще один миллиард – это лучше, чем эти точечные вливания, но на эту минуту пока глобальной угрозы нет.

И понимаем, что главный ответ – в наращивании собственных производственных усилий. И в этом направлении делается все на максимум.

Вы говорили о том, что войну с Россией США могли бы закончить за несколько месяцев предоставив нашей стране все необходимое вооружение. Что может стать переломным моментом, чтобы поставки состоялись и почему сейчас мы не имеем такой поддержки?

Есть три ужаса американской геополитики. Это все взаимосвязано с поставками оружия. Первое – боятся ядерного удара. Я не знаю, как их убедить в том, что не надо бояться.

Второе – боятся расползания ядерного оружия, если Россия упадет. Допустим, ракеты США не полетели, но Евгений Пригожин заходил на ядерный склад "Воронеж-45" и ему никто не сопротивлялся. Сколько в мире найдется организаций, которые во время коллапса России решат побороться за те снаряды и никто не будет сопротивляться. ХАМАС, Хезболла, те же персы и тому подобное.

И самая главная глобальная геополитическая проблема современности, это и есть третье – как поделить большую ресурсную Сибирь.

Поэтому и не спешат (с поставками – 24 Канал). Они себе могут позволить это за океаном. Они довольно хорошо защищены. Пока это все не разрешится в понимании, что дальше – до тех пор будет так, как есть.

Что может изменить ход войны

Есть ли оружие, которое изменит ход войны? Есть – большое количество авиации. Где-то 180 машин F-16. А еще лучше хотя бы один авиационный полк F-15. Это еще лучше машина, чем F-16. Их надо около 40 и большие ракеты бомбовой нагрузки к ним. Это невероятно много.

У них есть бомбы GBU-10, 12, 24, 31, 38. Кассетные бомбы CBU-87, 97, 100. Все есть. Не говоря о дальнобойных ракетах AGM-158, дальность нанесения ударов которых в отдельных комплектациях до 900 километров. Решаем проблему Крымского моста и вообще самого Крыма. Их на складах более 5 тысяч.

ATACMS изготовлено более 4 тысяч – лежат на складах. У нас достаточно пусковых установок, чтобы их применять эффективно. Однако на эти три момента их страхов я ответа не дам.

То есть можем говорить о том, что если весной мы получим таки F-16 в определенном количестве, то ситуация на фронте изменится?

Если будет большое количество, потому что 60 машин фронт не ломают. Если к тем 60 добавят еще 100, то ситуация точно может измениться. Но сама по себе машина ничего не решает.



Истребители F-16 в небе / Getty Images

Конкретный пример – операция "Буря в пустыне", 1991 год. 37 дней длится операция. Завершающая фаза войны в Персидском заливе, август 1990 – февраль 1991 годов. На вооружении у союзников 1700 самолетов, даже немножко больше – я подчеркиваю цифру. И где наших 60? Вот они совершили более 100 тысяч вылетов за 37 дней, отстреляли по войскам Саддама Хусейна более 600 ракет ATACMS.

Мне трудно представить, что мы 10 ракет за сутки применили. Десять, не говоря о 100 ракетах за сутки, как у них были такие случаи. Здесь лежит военный ответ. Но, к сожалению, нет политического.

Ситуация вокруг Авдеевки – опасна

Из Авдеевки приходят неутешительные новости. Как вы оцениваете сейчас ситуацию на этом направлении?

Угрожающая, опасная, логичная и понятная. Почему понятная? Путин отдал приказ брать Авдеевку любой ценой. Был такой приказ брать Бахмут любой ценой. И любой ценой они его взяли: 22 тысячи только ЧВК "Вагнера" за 10 месяцев положили убитыми. Это только одна структура, не говоря о регулярных войсках, – они потеряли не меньше. Если это все умножить на раненых, то получается от 100 до 150 тысяч.

Несколько недель назад соотношение потерь по личному составу – 1 к 15. Это что-то немыслимое. Даже во Вторую мировую ничего подобного не было.

Здесь есть очень важный момент. Если даже придется отходить из Авдеевки – катастрофы не будет. Мы очень боялись, что как отойдем из Бахмута, то все рухнет. Нет, держим окрестности до сих пор, противник ни в коем случае продвинуться не может. На том стоим уже добрый год.



Ситуация вокруг Авдеевки / Скриншот карты DeepState

Если придется отходить из Авдеевки – да, там очень хороший укрепрайон, но если все же будет принято взвешенное решение – это далеко не катастрофа. Битвы могут быть проиграны. Крайне важно выиграть войну. И история изобилует множеством таких случаев.

Мой любимый пример – Столетняя война, 1356 год, битва при Пуатье. Англичане одержали блестящую победу, даже короля и его сына взяли в плен. Погибло огромное количество тогдашнего мира французской нации. Однако и итоге – войну проиграла Англия.

Какие объекты на территории России надо уничтожить в первую очередь

Все чаще слышим о "хлопке" в России. Накануне прилетело на военный полигон в Ижевске. Действительно ли Украина взяла направление на такую партизанскую войну в России, о которой сейчас часто пишут иностранные СМИ?

Если не имеем серьезного оружия, которое ломает ход войны здесь, то там ответ.

В обязательном передке надо истребить все, что касается нефти и газа. Потому что пока есть свободно конвертируемая валюта – до тех пор есть Россия. Есть свободно конвертируемая валюта – есть деньги на все: беспилотники, микроэлектронику для ракет, на поддержку социальных штанов и тому подобное. Нет свободно конвертируемой валюты, а главный ее поток это нефть и газ, – нет России.

Советский Союз развалился потому, что закончились нефтяные доллары. В 1985 году цена на нефть была опущена ниже 20 долларов за баррель. Деньги закончились. Монстр рухнул гораздо быстрее, чем сами американцы того ожидали, потому что они были авторами этой концепции снижения цены.

И, конечно, надо уничтожать железную дорогу как можно крепче, как можно сильнее. Особенно электропоезда, потому что строить с нуля такие как надо для них колоссальная проблема.

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У россиян все держится на старых, советских запасах и частично закупленных на Западе в то время, когда был момент нефтяного бума, особенно в начале "нулевых". Но есть момент – это все надо масштабировать ударами. Должно гореть так, как в свое время горела нацистская Германия, когда союзники приняли решение сравнять их всех с землей.

Для весеннего контрнаступления ВСУ нужны эти 2 вещи

А контрнаступление, в частности то, о котором недавно говорил Кирилл Буданов, может ли оно действительно состояться весной этого года и какие для этого должны быть предпосылки?

Оружие, оружие и еще раз оружие. Мы об этом оружии перелома поговорили.

Но контрнаступление может состояться уже весной?

Еще раз – только оружие нужно, как можно больше. И сухая почва. Весна – это поздний май, не быстрее.

А вот то, что говорят иностранные СМИ, что должны быть какие-то инновационные решения от военного командования Украины?

Что такое инновационное решение? Большое и массированное применение беспилотников – это единственное, что по-настоящему инновационное. И улучшение организации.

Сейчас создано отдельное командование беспилотников – это правильный и очень хороший шаг. Потому что особые части чего-то сверхважного или сверхнового увидеть нельзя.