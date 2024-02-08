Окончательно можно сделать выводы будет только после результатов экспертизы, которые предоставят соответствующие специалисты. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов, передает 24 Канал.

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Шаманов отметил, что когда на радаре ПВО отслеживают воздушную цель, то на ней на самом деле не написано, какая именно это ракета. Поэтому представитель КГВА призвал доверять только официальным источникам информации.

Изучить обломки можно только после падения этой ракеты. Место падения обломков всегда обследуют, там работают взрывотехники, эксперты. Затем обломки изучают эксперты Воздушных сил, и Киевского научно-исследовательского института досудебных экспертиз,

– объяснил Шаманов.

Он также сказал, что делать предварительные выводы "непрофессионально и неэтично". Шаманов также сказал, что когда в телеграмме публикуют "фото непонятного источника с надписью 3М22", то это якобы "как гвоздем выцарапано на обломке".

Поэтому спикер призвал граждан дождаться выводов экспертов и уже тогда в КГВА смогут собственно сказать, что это точно за ракета.

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