Остаточно можна зробити висновки буде лише після результатів експертизи, які нададуть відповідні фахівці. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов, передає 24 Канал.

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Шаманов зазначив, що коли на радарі ППО відстежують повітряну ціль, то на ній насправді не написано, яка саме це ракета. Тому речник КМВА закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Вивчити уламки можна лише після падіння цієї ракети. Місце падіння уламків завжди обстежують, там працюють вибухотехніки, експерти. Потім уламки вивчають експерти Повітряних сил, і Київського науково-дослідного інституту досудових експертиз,

– пояснив Шаманов.

Він також сказав, що робити попередні висновки "непрофесійно та неетично". Шаманов також сказав, що коли в телеграмі публікують "фото незрозумілого джерела з написом 3М22", то це нібито "як цвяхом вишкрябано на уламку".

Тому речник закликав громадян дочекатися висновків експертів і вже тоді у КМВА зможуть власне сказати, що це точно за ракета.

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