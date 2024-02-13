Оружия много не бывает, – Черник развенчал пессимистические прогнозы насчёт ракет для ПВО

Как сообщили в The New York Times, без военной помощи украинскому государству хватит ракет для противовоздушной обороны только до марта. Но рано или поздно процесс американской помощи для Украины будет разблокирован.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что это стратегический общий интерес США. Он добавил, что Эквадор передаст довольно неплохой пакет советского оружия, а его Соединенные Штаты Америки предоставят Украине.

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"Я это называю "мелкие иностранные пакеты". Оружия много не бывает. Но я бы не говорил, что мы уже в той точке, что "все, предательство, мы не сможем выстоять" и тому подобное", – подчеркнул Черник.

Ракеты у союзников есть

По словам военного эксперта, изготовлено более 40 тысяч ракет MIM-23 Hawk. Они есть на складах. И нет проблемы, чтобы их привести в современное состояние и передать. Также известно об интеграции ракеты класса "воздух – воздух" AIM-9 Sidewinder. Сейчас это тысячи ракет.

Плюс фирма, которая производит ракеты к MIM-104 Patriot, предоставила лицензию в свое время японцам на производство этих ракет. И японцы уже согласовали вопрос передачи этих ракет в США. Соответственно, от США они будут предоставлены нам,

– отметил Петр Черник.

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