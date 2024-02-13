Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что это стратегический общий интерес США. Он добавил, что Эквадор передаст довольно неплохой пакет советского оружия, а его Соединенные Штаты Америки предоставят Украине.

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"Я это называю "мелкие иностранные пакеты". Оружия много не бывает. Но я бы не говорил, что мы уже в той точке, что "все, предательство, мы не сможем выстоять" и тому подобное", – подчеркнул Черник.

Ракеты у союзников есть

По словам военного эксперта, изготовлено более 40 тысяч ракет MIM-23 Hawk. Они есть на складах. И нет проблемы, чтобы их привести в современное состояние и передать. Также известно об интеграции ракеты класса "воздух – воздух" AIM-9 Sidewinder. Сейчас это тысячи ракет.

Плюс фирма, которая производит ракеты к MIM-104 Patriot, предоставила лицензию в свое время японцам на производство этих ракет. И японцы уже согласовали вопрос передачи этих ракет в США. Соответственно, от США они будут предоставлены нам,

– отметил Петр Черник.

Почему важно оружие для ПВО