Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что это стратегический общий интерес США. Он добавил, что Эквадор передаст довольно неплохой пакет советского оружия, а его Соединенные Штаты Америки предоставят Украине.
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"Я это называю "мелкие иностранные пакеты". Оружия много не бывает. Но я бы не говорил, что мы уже в той точке, что "все, предательство, мы не сможем выстоять" и тому подобное", – подчеркнул Черник.
Ракеты у союзников есть
По словам военного эксперта, изготовлено более 40 тысяч ракет MIM-23 Hawk. Они есть на складах. И нет проблемы, чтобы их привести в современное состояние и передать. Также известно об интеграции ракеты класса "воздух – воздух" AIM-9 Sidewinder. Сейчас это тысячи ракет.
Плюс фирма, которая производит ракеты к MIM-104 Patriot, предоставила лицензию в свое время японцам на производство этих ракет. И японцы уже согласовали вопрос передачи этих ракет в США. Соответственно, от США они будут предоставлены нам,
– отметил Петр Черник.
Почему важно оружие для ПВО
- The New York Times написала о том, что, если не пополнять запасы снарядов для ПВО ВСУ, то их хватит до марта 2024-го года. Также там считают, что это может привести к "каскадному коллапсу" на фронте. Журналисты отметили, что к началу лета Украина может иметь трудности, когда будет отражать российские атаки.
- В Институте изучения войны проанализировали, как влияет задержка военной помощи от Запада на обороноспособность украинской армии. Аналитики убеждены, что прежде всего это отразится на противовоздушной обороне.
- В Пентагоне заверили, что США продолжат поставлять оружие для противовоздушной обороны во время проблем с бюджетом. Там заявили, что есть ряд уже законтрактованных возможностей.