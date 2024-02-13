Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що це стратегічний загальний інтерес США. Він додав, що Еквадор передасть доволі непоганий пакет радянської зброї, а його Сполучені Штати Америки нададуть Україні.

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"Я це називаю "дрібні іноземні пакети". Зброї багато не буває. Але я б не казав, що ми вже у тій точці, що "все, зрада, ми не зможемо вистояти" тощо", – наголосив Черник.

Ракети у союзників є

За словами військового експерта, виготовлено понад 40 тисяч ракет MIM-23 Hawk. Вони є на складах. І немає проблеми, аби їх привести у сучасний стан та передати. Також відомо про інтеграцію ракети класу "повітря – повітря" AIM-9 Sidewinder. Нині це тисячі ракет.

Плюс фірма, яка виробляє ракети до MIM-104 Patriot, надала ліцензію свого часу японцям на виробництво цих ракет. І японці уже погодили питання передавання цих ракет до США. Відповідно, від США вони будуть надані нам,

– зауважив Петро Черник.

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